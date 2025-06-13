Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, причина цьому – шкідники. Які комахи можуть проникнути у ваш дім через каналізаційні труби саме тоді, коли вас немає, розповідаємо далі.

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Чому варто закривати зливи перед відпусткою

Коли ви щодня користуєтеся раковинами, в трубах залишається вода, яка формує гідрозатвор – своєрідний бар’єр проти шкідників та каналізаційних газів. Однак під час тривалої відсутності вода у вигнутій частині труби (сифоні) може висохнути. Без цього водяного шару каналізація стає відкритим входом до вашого дому.

Навіть якщо ви не плануєте поїздку, але маєте гостьову ванну кімнату або інші рідко використовувані зливи, експерти радять регулярно пропускати через них воду – це утримуватиме бар’єр активним.

Інакше цим шляхом до помешкання можуть прийти таргани, які обирають каналізаційні труби з трьох причин: волога, залишки їжі та укриття. Труби є для тарганів безпечною та зручною магістраллю – там немає хижаків, а пересування максимально просте.

Також у каналізації міститься те, що приваблює комах: частинки їжі, жир, мильний наліт. До того ж таргани можуть виживати у вологому середовищі й навіть певний час під водою, що робить їх проникнення через зливи цілком реальним.

Злив може стати джерелом зараження будинку шкідниками / Фото Freepik

Як запобігти проникненню тарганів

Хоча в інтернеті радять накривати раковини вазами чи мисками, це не забезпечує достатньої герметичності. Таргану достатньо малесенької щілини, щоб проникнути всередину. Експерти радять дотримуватися таких кроків:

Перед від’їздом обов’язково пропустіть воду через усі зливи – у ванній, на кухні, у душі.

Використовуйте щільно прилягаючі пробки для зливів – вони зберігають воду в сифоні та утворюють другий захисний бар’єр.

Винесіть сміття, витріть поверхні та сховайте їжу у герметичних контейнерах.

Якщо ви вже бачили тарганів, що вилазять зі зливів, це може свідчити про серйозну проблему в каналізаційній системі. У такому випадку зверніться до професіоналів із дезінсекції.

До слова, накриття зливів – не єдина важлива задача перед відпочинком. Є значно більший контрольний список того, що потрібно встигнути зробити вдома перед відпусткою.