Натяжные потолки или из гипсокартона: что лучше выбрать
- Натяжные потолки быстро устанавливаются, имеют эстетический вид и влагозащиту, но могут быть уязвимыми к механическим повреждениям и температурным изменениям.
- Потолки из гипсокартона позволяют реализовать сложные конструкции с натуральным видом и дополнительной изоляцией, но монтаж требует больше времени и может быть чувствительным к влаге.
- Выбор между натяжными потолками и гипсокартоном зависит от характеристик помещения, бюджета и эстетических предпочтений.
Когда речь идет об обустройстве потолка в квартире или доме, большинство владельцев сталкиваются с выбором между двумя популярными вариантами - натяжным потолком или конструкцией из гипсокартона.
Обе опции имеют свои преимущества и недостатки, поэтому стоит детально разобраться, что именно лучше подходит для вашего пространства, бюджета и потребностей. Какой потолок выбрать, рассказывает 24 Канал.
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Натяжные потолки
Натяжные потолки являются одним из самых популярных вариантов сегодня. Это и не удивительно, ведь они имеют следующие преимущества:
- Быстрый монтаж. Установка натяжного потолка занимает всего несколько часов и не требует предварительной подготовки поверхности.
- Эстетика. Идеально ровная поверхность, широкий выбор цветов, фактур и дизайнов (глянцевые, матовые, сатиновые, с фотопечатью).
- Влагозащита. Натяжные потолки не боятся влаги – в случае протекания сверху они могут удержать десятки литров воды, что особенно актуально в многоквартирных домах.
- Долговечность. Производители обещают срок службы до 15– 20 лет без потери вида.
- Простота в уходе. Достаточно периодически протирать влажной тканью.
Однако в этом выборе есть и возможные риски, частности:
- Механическая уязвимость. Потолок может повредиться при ударе острым предметом.
- Ограничение температуры. В неотапливаемых помещениях натяжные потолки могут терять эластичность или провисать.
- Искусственность материала. Не всем по нраву вид или пластиковой поверхности, даже в матовом исполнении.
Потолки из гипсокартона
Гипсокартон – это еще один частый выбор для оформления потолка. Его преимуществами являются:
- Возможность реализовать сложные конструкции. Гипсокартон позволяет создавать многоуровневые потолки, с подсветкой, нишами, волнами и другими дизайнерскими элементами.
- Натуральность вида. Такой потолок напоминает классическую штукатуренную поверхность, что для многих кажется более естественным.
- Дополнительная шумо- и теплоизоляция. Между гипсокартоном и основным потолком можно разместить утеплитель или звукоизоляционный материал.
- Устойчивость к механическим повреждениям. В отличие от натяжной пленки, гипсокартон не рвется при легком прикосновении.
Выбор потолка зависит от характеристик помещения / Фото Freepik
Хотя есть и недостатки этого материала:
- Трудоемкий монтаж. Нужно больше времени, пыли и строительных работ – включая грунтование, шпатлеванием и покраской.
- Чувствительность к влаге. В обычном варианте гипсокартон не рекомендуется устанавливать во влажных помещениях (санузлы, кухни), хотя есть влагостойкие модели
- Трещины. При неправильном монтаже или просадке здания на стыках могут появляться трещины.
- Требует регулярного обновления. Краска со временем может выцветать или желтеть, особенно в кухонных зонах.
Какой потолок выбрать
Выбирайте натяжные потолки, если:
- Нужна быстрая установка с минимумом строительной грязи.
- Есть риск протечек сверху.
- Вы хотите современный, глянцевый или дизайнерский вид.
Гипсокартон предпочитайте вместо, если:
- Планируете сложную или классическую архитектуру потолка.
- Вас беспокоит экологичность или натуральный вид.
- Нужна дополнительная звукоизоляция.
Чаще всего выбор зависит от конкретного помещения, бюджета и эстетических предпочтений.
В некоторых случаях оба варианта даже комбинируют – например, натяжная вставка внутри гипсокартонной конструкции.
Универсального решения здесь нет. Прежде всего, следует учитывать индивидуальные требования к потолку.
К слову, также стоит учитывать современные модные тенденции, ведь в дизайне потолков также есть тренды.