Обе опции имеют свои преимущества и недостатки, поэтому стоит детально разобраться, что именно лучше подходит для вашего пространства, бюджета и потребностей. Какой потолок выбрать, рассказывает 24 Канал.

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Натяжные потолки

Натяжные потолки являются одним из самых популярных вариантов сегодня. Это и не удивительно, ведь они имеют следующие преимущества:

Быстрый монтаж. Установка натяжного потолка занимает всего несколько часов и не требует предварительной подготовки поверхности.

Эстетика. Идеально ровная поверхность, широкий выбор цветов, фактур и дизайнов (глянцевые, матовые, сатиновые, с фотопечатью).

Влагозащита. Натяжные потолки не боятся влаги – в случае протекания сверху они могут удержать десятки литров воды, что особенно актуально в многоквартирных домах.

Долговечность. Производители обещают срок службы до 15– 20 лет без потери вида.

Простота в уходе. Достаточно периодически протирать влажной тканью.

Однако в этом выборе есть и возможные риски, частности:

Механическая уязвимость. Потолок может повредиться при ударе острым предметом.

Ограничение температуры. В неотапливаемых помещениях натяжные потолки могут терять эластичность или провисать.

Искусственность материала. Не всем по нраву вид или пластиковой поверхности, даже в матовом исполнении.

Потолки из гипсокартона

Гипсокартон – это еще один частый выбор для оформления потолка. Его преимуществами являются:

Возможность реализовать сложные конструкции. Гипсокартон позволяет создавать многоуровневые потолки, с подсветкой, нишами, волнами и другими дизайнерскими элементами.

Натуральность вида. Такой потолок напоминает классическую штукатуренную поверхность, что для многих кажется более естественным.

Дополнительная шумо- и теплоизоляция. Между гипсокартоном и основным потолком можно разместить утеплитель или звукоизоляционный материал.

Устойчивость к механическим повреждениям. В отличие от натяжной пленки, гипсокартон не рвется при легком прикосновении.

Выбор потолка зависит от характеристик помещения / Фото Freepik

Хотя есть и недостатки этого материала:

Трудоемкий монтаж. Нужно больше времени, пыли и строительных работ – включая грунтование, шпатлеванием и покраской.

Чувствительность к влаге. В обычном варианте гипсокартон не рекомендуется устанавливать во влажных помещениях (санузлы, кухни), хотя есть влагостойкие модели

Трещины. При неправильном монтаже или просадке здания на стыках могут появляться трещины.

Требует регулярного обновления. Краска со временем может выцветать или желтеть, особенно в кухонных зонах.

Какой потолок выбрать

Выбирайте натяжные потолки, если:

Нужна быстрая установка с минимумом строительной грязи.

Есть риск протечек сверху.

Вы хотите современный, глянцевый или дизайнерский вид.

Гипсокартон предпочитайте вместо, если:

Планируете сложную или классическую архитектуру потолка.

Вас беспокоит экологичность или натуральный вид.

Нужна дополнительная звукоизоляция.

Чаще всего выбор зависит от конкретного помещения, бюджета и эстетических предпочтений.

В некоторых случаях оба варианта даже комбинируют – например, натяжная вставка внутри гипсокартонной конструкции.

Универсального решения здесь нет. Прежде всего, следует учитывать индивидуальные требования к потолку.

К слову, также стоит учитывать современные модные тенденции, ведь в дизайне потолков также есть тренды.