Обидві опції мають свої переваги й недоліки, тому варто детально розібратися, що саме краще підходить для вашого простору, бюджету та потреб. Яку стелю обрати, розповідає 24 Канал.

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Натяжні стелі

Натяжні стелі є одним з найбільш популярних варіантів сьогодні. Це і не дивно, адже вони мають наступні переваги:

Швидкий монтаж. Установка натяжної стелі займає всього кілька годин і не потребує попередньої підготовки поверхні.

Естетика. Ідеально рівна поверхня, широкий вибір кольорів, фактур і дизайнів (глянцеві, матові, сатинові, з фотодруком).

Вологозахист. Натяжні стелі не бояться вологи – у разі протікання зверху вони можуть утримати десятки літрів води, що особливо актуально в багатоквартирних будинках.

Довговічність. Виробники обіцяють термін служби до 15– 20 років без втрати вигляду.

Простота в догляді. Достатньо періодично протирати вологою тканиною.

Однак у цьому виборі є й можливі ризики, зокрема:

Механічна вразливість. Стеля може пошкодитися при ударі гострим предметом.

Обмеження температури. У неопалюваних приміщеннях натяжні стелі можуть втрачати еластичність або провисати.

Штучність матеріалу. Не всім до вподоби вигляд або пластикової поверхні, навіть у матовому виконанні.

Стелі з гіпсокартону

Гіпсокартон – це ще один частий вибір для оформлення стелі. Його перевагами є:

Можливість реалізувати складні конструкції. Гіпсокартон дозволяє створювати багаторівневі стелі, з підсвічуванням, нішами, хвилями та іншими дизайнерськими елементами.

Натуральність вигляду. Така стеля нагадує класичну штукатурену поверхню, що для багатьох здається більш природною.

Додаткова шумо- і теплоізоляція. Між гіпсокартоном і основною стелею можна розмістити утеплювач або звукоізоляційний матеріал.

Стійкість до механічних пошкоджень. На відміну від натяжної плівки, гіпсокартон не рветься при легкому дотику.

Вибір стелі залежить від характеристик приміщення / Фото Freepik

Хоча є й недоліки цього матеріалу:

Трудомісткий монтаж. Потрібно більше часу, пилу та будівельних робіт – включно з ґрунтуванням, шпаклюванням і фарбуванням.

Чутливість до вологи. У звичайному варіанті гіпсокартон не рекомендується встановлювати у вологих приміщеннях (санвузли, кухні), хоча є вологостійкі моделі

Тріщини. За неправильного монтажу або просідання будівлі на стиках можуть з’являтися тріщини.

Потребує регулярного оновлення. Фарба з часом може вицвітати або жовтіти, особливо в кухонних зонах.

Яку стелю обрати

Обирайте натяжні стелі, якщо:

Потрібна швидка установка з мінімумом будівельного бруду.

Є ризик протікання зверху.

Ви хочете сучасний, глянцевий або дизайнерський вигляд.

Гіпсокартону надавайте перевагу натомість, якщо:

Плануєте складну або класичну архітектуру стелі.

Вас турбує екологічність або натуральний вигляд.

Потрібна додаткова звукоізоляція.

Найчастіше вибір залежить від конкретного приміщення, бюджету й естетичних вподобань.

У деяких випадках обидва варіанти навіть комбінують – наприклад, натяжна вставка всередині гіпсокартонної конструкції.

Універсального рішення тут немає. Перш за все, слід враховувати індивідуальні вимоги до стелі.

До слова, також варто враховувати сучасні модні тенденції, адже в дизайні стель також є тренди.