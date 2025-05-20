Обидві опції мають свої переваги й недоліки, тому варто детально розібратися, що саме краще підходить для вашого простору, бюджету та потреб. Яку стелю обрати, розповідає 24 Канал.
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Натяжні стелі
Натяжні стелі є одним з найбільш популярних варіантів сьогодні. Це і не дивно, адже вони мають наступні переваги:
- Швидкий монтаж. Установка натяжної стелі займає всього кілька годин і не потребує попередньої підготовки поверхні.
- Естетика. Ідеально рівна поверхня, широкий вибір кольорів, фактур і дизайнів (глянцеві, матові, сатинові, з фотодруком).
- Вологозахист. Натяжні стелі не бояться вологи – у разі протікання зверху вони можуть утримати десятки літрів води, що особливо актуально в багатоквартирних будинках.
- Довговічність. Виробники обіцяють термін служби до 15– 20 років без втрати вигляду.
- Простота в догляді. Достатньо періодично протирати вологою тканиною.
Однак у цьому виборі є й можливі ризики, зокрема:
- Механічна вразливість. Стеля може пошкодитися при ударі гострим предметом.
- Обмеження температури. У неопалюваних приміщеннях натяжні стелі можуть втрачати еластичність або провисати.
- Штучність матеріалу. Не всім до вподоби вигляд або пластикової поверхні, навіть у матовому виконанні.
Стелі з гіпсокартону
Гіпсокартон – це ще один частий вибір для оформлення стелі. Його перевагами є:
- Можливість реалізувати складні конструкції. Гіпсокартон дозволяє створювати багаторівневі стелі, з підсвічуванням, нішами, хвилями та іншими дизайнерськими елементами.
- Натуральність вигляду. Така стеля нагадує класичну штукатурену поверхню, що для багатьох здається більш природною.
- Додаткова шумо- і теплоізоляція. Між гіпсокартоном і основною стелею можна розмістити утеплювач або звукоізоляційний матеріал.
- Стійкість до механічних пошкоджень. На відміну від натяжної плівки, гіпсокартон не рветься при легкому дотику.
Вибір стелі залежить від характеристик приміщення / Фото Freepik
Хоча є й недоліки цього матеріалу:
- Трудомісткий монтаж. Потрібно більше часу, пилу та будівельних робіт – включно з ґрунтуванням, шпаклюванням і фарбуванням.
- Чутливість до вологи. У звичайному варіанті гіпсокартон не рекомендується встановлювати у вологих приміщеннях (санвузли, кухні), хоча є вологостійкі моделі
- Тріщини. За неправильного монтажу або просідання будівлі на стиках можуть з’являтися тріщини.
- Потребує регулярного оновлення. Фарба з часом може вицвітати або жовтіти, особливо в кухонних зонах.
Яку стелю обрати
Обирайте натяжні стелі, якщо:
- Потрібна швидка установка з мінімумом будівельного бруду.
- Є ризик протікання зверху.
- Ви хочете сучасний, глянцевий або дизайнерський вигляд.
Гіпсокартону надавайте перевагу натомість, якщо:
- Плануєте складну або класичну архітектуру стелі.
- Вас турбує екологічність або натуральний вигляд.
- Потрібна додаткова звукоізоляція.
Найчастіше вибір залежить від конкретного приміщення, бюджету й естетичних вподобань.
У деяких випадках обидва варіанти навіть комбінують – наприклад, натяжна вставка всередині гіпсокартонної конструкції.
Універсального рішення тут немає. Перш за все, слід враховувати індивідуальні вимоги до стелі.
До слова, також варто враховувати сучасні модні тенденції, адже в дизайні стель також є тренди.