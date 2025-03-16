Кухня может "убивать" поясницу: эксперты объяснили, какой высоты должны быть столешницы

Приготовление пищи, мытье посуды, уборка - обязательные процессы на каждой кухне. Однако, какой бы современной или дизайнерской ни была мебель, все может разрушить неправильная высота столешниц.

Более того, из-за этого могут возникнуть проблемы со здоровьем. Какой высоты должна быть кухня – сообщает 24 Канал со ссылкой на @boiko.interior.design.

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Какой должна быть высота кухни

Стандартная кухня имеет высоту столешницы 90 сантиметров. Однако такая высота может быть некомфортной для людей разного роста.

Так, дизайнер интерьера Анна Бойко сообщила, что имеет рост 177 сантиметров, но кухня стандартных размеров ей неудобна. Во время приготовления пищи или мытья посуды женщина сутулится и поэтому – появляется боль в спине. Более того, чтобы уменьшить нагрузку, дизайнеру приходится головой упираться в верхние шкафы.

Анна Бойко объяснила, что дискомфорт возникает именно из-за неправильной высоты столешницы на кухне. Поэтому, при планировании кухни следует учитывать рост человека.

Почему кухня может быть неудобной: смотрите видео

Так, чтобы вывести идеальную высоту столешницы для себя, стоит придерживаться следующей формулы: рост разделить пополам и добавить 5 к полученному числу. В результате получится идеальная высота кухни.



Идеальная высота столешницы для людей разного роста / Инфографика @07sketches

Учитывать рост необходимо и при расположении верхних кухонных шкафов. Так, они должны висеть не выше чем на 20 – 25 сантиметров за рост человека. Нижняя часть шкафа должна быть на высоте от 45 до 60 сантиметров от рабочей столешницы.

Ранее дизайнеры поделились советами, как создать идеальную кухню как создать идеальную кухню-гостиную. Так, во время планирования стоит учесть 4 основных правила.