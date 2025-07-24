Кирпичная или каменная ограда: стоит ли устанавливать каменный забор на своем участке

Если вы хотите сделать двор более приватным и одновременно улучшить внешний вид своего участка, забор – самое очевидное решение. Но среди всех вариантов деревянных, виниловых, сетчатых заборов все больше владельцев домов выбирают именно каменное ограждение.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, такой забор изготавливают из камня, кирпича или бетонных блоков, которые скрепляют раствором. Он выглядит солидно, служит долго, но в то же время требует тщательного планирования. Стоит ли решаться на такое решение, рассказываем далее.

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Что следует знать перед установкой каменного забора

Строительство кирпичного или каменного забора – сложный процесс, который требует базовых знаний по кладке. Если вы планируете сделать это самостоятельно, важно учитывать:

необходимость соблюдения строительных норм,

опасность работы с тяжелыми материалами,

необходимость дополнительных опор, если высота ограждения превышает 2 метра.

Часто целесообразнее обратиться к профессиональному каменщику, чтобы гарантировать безопасную и долговечную установку.

Преимущества каменного забора

Прочность и долговечность. Кирпич и камень не гниют, не боятся вредителей и способны служить сотни лет.

Защита от шума и посторонних взглядов. Такое ограждение значительно лучше снижает уровень внешних звуков, чем деревянное или сетчатое.

Эстетика. Кирпичный забор выглядит респектабельно и особенно хорошо подходит к домам в классическом стиле.

Увеличение стоимости недвижимости. Прочное ограждение может стать преимуществом для потенциальных покупателей.

Возможность комбинировать с деревом или металлом для создания стильного дизайна.

Каменные заборы могут стать выгодной инвестицией / Фото Freepik

Недостатки кирпичного или каменного забора

Высокая стоимость. За квадратный метр каменного забора можно заплатить от нескольких тысяч гривен до десятков тысяч, в зависимости от материала.

Необходимость регулярного ухода. Смещение почвы может вызвать трещины. Нужно ежегодно проверять состояние кладки.

Массивный вид. Для некоторых владельцев кирпичная или каменная ограда может казаться слишком промышленной.

Сравнение с другими материалами

Каменные ограждения сочетают прочность, эстетику и функциональность, но имеют высокую цену и сложность монтажа.

Если такая инвестиция пока вызывает вопросы, можно рассмотреть другие решения.

Так, деревянные заборы стоят дешевле, легко устанавливаются, но не такие долговечные и требуют покраски.

В то же время сетчатые ограждения – это бюджетный вариант, однако он не обеспечивает ни конфиденциальности, ни шумоизоляции.

К слову, другим альтернативным вариантом может стать зеленая изгородь, что гарантирует приватность не хуже.