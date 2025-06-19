Новая жизнь старого велосипеда: как сделать эффектную клумбу на колесах

Часто возле кафе можно увидеть эффектные клумбы, которые созданы с помощью старого велосипеда. Повторить это можно и своими руками.

Идеей в сети поделилась одна из пользовательниц. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео в TikTok @ivoadventures.

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Эффектная клумба из велосипеда

У многих в гараже есть старый велосипед, на котором никто давно уже не ездит. Чтобы он больше не собирал пыль и не занимал дополнительное место, его можно превратить в стильную и эффектную клумбу. Именно такие композиции часто можно увидеть возле кафе или заведений.

Чтобы собственноручно сделать клумбу из старого велосипеда, понадобятся краска и свободное время. Так, сначала надо полностью покрасить велосипед. Чтобы это было удобнее делать, то его можно повесить на дерево. Это позволит и легко покрасить все детали, и лишняя краска будет легко стекать.

Что касается краски, то можно взять или аэрозольную в баллоне, или обычную жидкую. Сложнее всего будет покрасить именно резиновые колеса, поэтому, вероятно, понадобится не один баллон или банка краски.

Пока краска на велосипеде будет высыхать, то стоит покрасить и другие детали. Поскольку цветы будут стоять в двух местах – спереди в корзине и на багажнике, – то следует продумать, какой именно вид они будут иметь. Так, на багажник велосипеда можно установить небольшой чемодан или корзину, а спереди обычно велосипеды имеют свою корзину.

Как превратить велосипед в клумбу: смотрите видео

Такая клумба станет эффектным дополнением и придаст саду дополнительных красок. Кроме того, такой декор точно не останется незамеченным.

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