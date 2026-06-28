Как спасти урожай: как часто поливать огурцы в июльскую жару и чем подкармливать

Жаркая погода в июле может серьезно повлиять на урожай огурцов. Если растениям не хватает влаги или питательных веществ, плоды становятся мелкими, горькими или деформированными. Чтобы этого избежать, важно правильно поливать и подкармливать грядки.

Чтобы этого избежать, важно правильно поливать и подкармливать грядки, рассказывает опытная садовница.

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Как часто поливать огурцы?

Огурцы нуждаются в большом количестве влаги. При обычной летней погоде их достаточно поливать два раза в неделю, используя примерно 5 литров воды на квадратный метр.

Когда температура воздуха значительно повышается, полив следует увеличить до трёх раз в неделю.

Во время активного плодоношения растения желательно поливать через день, расходуя до 8 литров воды на квадратный метр.

Если стоит сильная жара, огурцы могут нуждаться в ежедневном поливе, а в отдельных случаях – даже дважды в день.

Для полива лучше всего использовать тёплую воду. Если это водопроводная вода, её желательно предварительно отстоять и дать нагреться на солнце. Также хорошо подходит дождевая или родниковая вода.

В сильную жару огурцы стоит поливать чуть ли не каждый день / Фото Pinterest

Основные правила полива

Поливайте растения только у корней, чтобы вода не попадала на листья. Лучшее время для этого – утро или вечер, когда солнце уже не так активно.

Дневной полив неэффективен, ведь большая часть влаги быстро испаряется, а капли на листьях могут вызвать ожоги.

Не стоит и заливать грядки. Если почва ещё влажная после предыдущего полива, лучше подождать, чтобы не допустить загнивания корней.

Хорошо помогает сохранить влагу слой мульчи, например из скошенной травы или крапивы.

Чем подкормить огурцы в жару

В жаркую погоду огурцы особенно нуждаются в кальции. Его недостаток может привести к пожелтению листьев, гниению плодов и ухудшению роста.

В начале развития растений для опрыскивания по листьям часто используют раствор кальциевой селитры – 10 граммов на 10 литров воды. Такую обработку можно проводить примерно раз в 10 дней.

Еще одним источником кальция является древесная зола. Для этого стакан золы заливают горячей водой, добавляют полстакана уксуса, а после завершения реакции доливают воду до 10 литров.

Полученным раствором поливают растения, используя примерно литр на каждый куст.

Также можно применять готовые удобрения с кальцием, следуя инструкции производителя.

Правильный полив и своевременная подкормка помогут огурцам легче пережить жару.

Ранее мы рассказывали, когда лучше всего поливать растения в жаркие дни. Эксперт по садоводству Сью Померой считает, что ответ однозначен.