Уничтожает цветение: лучший способ спасти петунии от корневой гнили

Петунии – яркие и популярные цветы, которые прекрасно растут при правильном уходе. Однако увядание этих растений может сигнализировать о серьезных проблемах с корнями, в частности, о корневой гнили.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, это заболевание быстро распространяется, может уничтожить петунии и даже угрожать другим растениям, поэтому важно вовремя его обнаружить и устранить. Как это сделать, рассказываем далее.

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Что вызывает корневую гниль у петуний

Основными причинами развития корневой гнили являются:

повышенная влажность почвы;

прохладная температура почвы;

pH почвы выше 6,5.

При поражении корни теряют здоровый белый или светлый цвет и становятся кашеобразными или темнеют. Также исчезают корневые волоски – маленькие нитевидные отростки, которые помогают растению впитывать воду и питательные вещества.

Внешними же симптомами будет пожелтевшие, увядшие листья, задержка роста растения.

Для уверенности стоит осмотреть корни и стебли под землей: они могут иметь длинные черные трещины, темные пятна и неприятный гнилостный запах. По мере прогрессирования болезни чернеть начинают и надземные части петунии.

Петунии часто страдают от проблем с корнями / Фото Pexels

Как предотвратить и лечить корневую гниль

Петунии лучше всего чувствуют себя на солнечном месте с влажной, но хорошо дренированной почвой. Чрезмерный полив – самая распространенная ошибка садоводов, что создает благоприятные условия для грибковых патогенов, которые вызывают корневую гниль.

Основные рекомендации для предотвращения и лечения этой проблемы включают следующие шаги:

Проверка и удаление пораженных растений. Если корневая гниль распространилась сильно – большая часть листьев засохла, а корни сгнили, лучше утилизировать растение, чтобы не заражать другие.

Обрезка поврежденных частей. При незначительных повреждениях стоит удалить гнилые корни и увядшие листья.

Пересадка в свежий грунт. Выберите горшок с хорошим дренажем и используйте новую качественную почвенную смесь, которая содержит органические компоненты (например, торф).

Обработка фунгицидами. Хотя препараты сложно найти и они стоят недешево, применение фунгицидов поможет защитить здоровые растения от заражения.

Контроль влажности почвы. Почва должна быть влажной, но не мокрой. Поливать петунии рекомендуют примерно раз в неделю.

Подкормки. Регулярная подкормка сбалансированным удобрением примерно раз в месяц поддерживает здоровье растений.

Дренаж. Используйте горшки с отверстиями для стока лишней воды. Не применяйте камни на дне горшка или грядки – оно может мешать циркуляции воздуха и воды.

Дезинфекция инструментов. Обязательно обрабатывайте секаторы, горшки и другой садовый инвентарь 10% раствором спирта или моющего средства, чтобы не распространять инфекцию.

Кстати, чтобы петунии не болели и цвели до первых заморозков, их следует также правильно обрезать.