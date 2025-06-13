Уничтожает цветение: лучший способ спасти петунии от корневой гнили
- Корневая гниль у петуний может быть вызвана повышенной влажностью почвы, прохладной температурой и высоким pH.
- Предотвращение и лечение включает удаление пораженных растений, пересадку в свежую почву, обработку фунгицидами и контроль влажности почвы.
Петунии – яркие и популярные цветы, которые прекрасно растут при правильном уходе. Однако увядание этих растений может сигнализировать о серьезных проблемах с корнями, в частности, о корневой гнили.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, это заболевание быстро распространяется, может уничтожить петунии и даже угрожать другим растениям, поэтому важно вовремя его обнаружить и устранить. Как это сделать, рассказываем далее.
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Что вызывает корневую гниль у петуний
Основными причинами развития корневой гнили являются:
- повышенная влажность почвы;
- прохладная температура почвы;
- pH почвы выше 6,5.
При поражении корни теряют здоровый белый или светлый цвет и становятся кашеобразными или темнеют. Также исчезают корневые волоски – маленькие нитевидные отростки, которые помогают растению впитывать воду и питательные вещества.
Внешними же симптомами будет пожелтевшие, увядшие листья, задержка роста растения.
Для уверенности стоит осмотреть корни и стебли под землей: они могут иметь длинные черные трещины, темные пятна и неприятный гнилостный запах. По мере прогрессирования болезни чернеть начинают и надземные части петунии.
Как предотвратить и лечить корневую гниль
Петунии лучше всего чувствуют себя на солнечном месте с влажной, но хорошо дренированной почвой. Чрезмерный полив – самая распространенная ошибка садоводов, что создает благоприятные условия для грибковых патогенов, которые вызывают корневую гниль.
Основные рекомендации для предотвращения и лечения этой проблемы включают следующие шаги:
- Проверка и удаление пораженных растений. Если корневая гниль распространилась сильно – большая часть листьев засохла, а корни сгнили, лучше утилизировать растение, чтобы не заражать другие.
- Обрезка поврежденных частей. При незначительных повреждениях стоит удалить гнилые корни и увядшие листья.
- Пересадка в свежий грунт. Выберите горшок с хорошим дренажем и используйте новую качественную почвенную смесь, которая содержит органические компоненты (например, торф).
- Обработка фунгицидами. Хотя препараты сложно найти и они стоят недешево, применение фунгицидов поможет защитить здоровые растения от заражения.
- Контроль влажности почвы. Почва должна быть влажной, но не мокрой. Поливать петунии рекомендуют примерно раз в неделю.
- Подкормки. Регулярная подкормка сбалансированным удобрением примерно раз в месяц поддерживает здоровье растений.
- Дренаж. Используйте горшки с отверстиями для стока лишней воды. Не применяйте камни на дне горшка или грядки – оно может мешать циркуляции воздуха и воды.
- Дезинфекция инструментов. Обязательно обрабатывайте секаторы, горшки и другой садовый инвентарь 10% раствором спирта или моющего средства, чтобы не распространять инфекцию.
Кстати, чтобы петунии не болели и цвели до первых заморозков, их следует также правильно обрезать.