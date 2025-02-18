Почему раньше на стены вешали ковры: откуда взялась странная традиция
Ковер на стене – это привычное явление во многих советских домах. Считается, что эта мода происходит из Турции, однако существуют и практические объяснения такому "декору".
Зачем раньше вешали ковры на стенах и откуда взялась эта традиция – рассказывает 24 Канал.
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Откуда взялась мода на ковры на стенах
Точного ответа, откуда взялась мода на ковры на стенах, нет. Самая распространенная теория – "тренд" пришел в Советский Союз из Турции или других стран Востока. В бедные времена СССР ковры стоили немало, поэтому такой "декор" на стене свидетельствовал и о состоятельности и высоком статусе хозяина.
В общем, есть несколько объяснений, почему в советские времена везде вешали ковры на стенах:
- Экономия обоев
В Советском Союзе обои стоили дорого. К тому же, такой товар был дефицитным, ведь получить его можно было в большинстве случаев через знакомых. В этих случаях стали очень полезными ковры, которые помогали схитрить и сэкономить. Дело в том, что за настенными коврами не нужно было клеить обои. Это позволяло экономить на дефицитном товаре.
Кроме того, ковром всегда можно было закрыть дыры или поврежденные участки обоев.
- Состоятельность
В СССР настенные ковры были признаком благосостояния, достатка и даже состоятельности. Во-первых, ковры стоили недешево, а во-вторых – чтобы даже его приобрести, нужно было выстоять немалую очередь. Более того, в советские времена люди даже брали кредиты на несколько лет, чтобы только получить заветное полотно с интересными узорами.
Поэтому неудивительно, что такую вещь всегда вешали на стену, чтобы все могли по достоинству оценить дорогой предмет интерьера. Кроме того, ковры также были обязательным подарком на свадьбу, а некоторые – даже передавали их по наследству.
Ну и конечно, ковры вешали на зависть соседям и родственникам. Тогда как средняя советская зарплата достигала около 150 рублей, качественный ковер стоил тысячи.
Впрочем, стоит признать, что и сегодня качественный ковер из хороших материалов также стоит немало. "Плюс" только в том, что сейчас этот "предмет роскоши" не вешают на стену.
- Уют
Конечно, ковры вешали на стену для уюта. Они сразу добавляли акцентов скучному интерьеру.
- Практичность
Кроме эстетических соображений, также существовали и практические. Так, ковры всегда вешали на стену возле кровати. Это улучшало шумоизоляцию и "глушило" разговоры соседей, а также защищало от болезней, ведь создавали дополнительный барьер между холодным бетоном и человеком.
Кроме того, ковры также поглощали эхо в пустых комнатах.