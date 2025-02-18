Почему раньше на стены вешали ковры: откуда взялась странная традиция

Ковер на стене – это привычное явление во многих советских домах. Считается, что эта мода происходит из Турции, однако существуют и практические объяснения такому "декору".

Зачем раньше вешали ковры на стенах и откуда взялась эта традиция – рассказывает 24 Канал.

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Откуда взялась мода на ковры на стенах

Точного ответа, откуда взялась мода на ковры на стенах, нет. Самая распространенная теория – "тренд" пришел в Советский Союз из Турции или других стран Востока. В бедные времена СССР ковры стоили немало, поэтому такой "декор" на стене свидетельствовал и о состоятельности и высоком статусе хозяина.

В общем, есть несколько объяснений, почему в советские времена везде вешали ковры на стенах:

Экономия обоев

В Советском Союзе обои стоили дорого. К тому же, такой товар был дефицитным, ведь получить его можно было в большинстве случаев через знакомых. В этих случаях стали очень полезными ковры, которые помогали схитрить и сэкономить. Дело в том, что за настенными коврами не нужно было клеить обои. Это позволяло экономить на дефицитном товаре.

Кроме того, ковром всегда можно было закрыть дыры или поврежденные участки обоев.

Ковры на стенах экономили обои / Фото Unsplash

Состоятельность

В СССР настенные ковры были признаком благосостояния, достатка и даже состоятельности. Во-первых, ковры стоили недешево, а во-вторых – чтобы даже его приобрести, нужно было выстоять немалую очередь. Более того, в советские времена люди даже брали кредиты на несколько лет, чтобы только получить заветное полотно с интересными узорами.

Поэтому неудивительно, что такую вещь всегда вешали на стену, чтобы все могли по достоинству оценить дорогой предмет интерьера. Кроме того, ковры также были обязательным подарком на свадьбу, а некоторые – даже передавали их по наследству.

Ну и конечно, ковры вешали на зависть соседям и родственникам. Тогда как средняя советская зарплата достигала около 150 рублей, качественный ковер стоил тысячи.

Ковры дарили на свадьбу / Фото Unsplash

Впрочем, стоит признать, что и сегодня качественный ковер из хороших материалов также стоит немало. "Плюс" только в том, что сейчас этот "предмет роскоши" не вешают на стену.

Уют

Конечно, ковры вешали на стену для уюта. Они сразу добавляли акцентов скучному интерьеру.

Практичность

Кроме эстетических соображений, также существовали и практические. Так, ковры всегда вешали на стену возле кровати. Это улучшало шумоизоляцию и "глушило" разговоры соседей, а также защищало от болезней, ведь создавали дополнительный барьер между холодным бетоном и человеком.

Ковры улучшали шумоизоляцию / Фото Unsplash

Кроме того, ковры также поглощали эхо в пустых комнатах.