10 апреля, 16:25
Садоводам советуют в апреле не выбрасывать кожуру огурца

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • Кожуры огурца содержат полезные вещества, которые подпитывают почву и отпугивают вредителей.
  • Для приготовления удобрения кожуры настаиваются в воде 24 – 48 часов и используется для полива растений.

Многие люди снимают и выбрасывают кожуру с огурцов. Но на самом деле ее лучше оставить и использовать в саду.

Кожуры огурца содержат полезные вещества (калий, фосфор), которые помогают растениям расти, а также могут отпугивать некоторых вредителей. Об этом пишет Express.

Как сделать из шкурок огурца натуральное удобрение?

  • Соберите кожуру огурца.
  • Положите в банку или контейнер.
  • Залейте водой.
  • Закройте крышкой.
  • Оставьте на 24 – 48 часов.
  • В результате – вы получите жидкое удобрение, насыщенное питательными веществами.
  • Если настой стоял более 1 – 2 дней, разбавьте его водой (1 часть настоя на 10 частей воды).
  • Поливайте растения примерно раз в 2 – 3 недели.

Во время настаивания кожуры отдают в воду полезные микроэлементы. Такой раствор:

  • подпитывает почву;
  • укрепляет растения;
  • стимулирует рост, особенно у цветов и растений в горшках.

Кожуры огурца также содержат горькие вещества (кукурбитацины), которые не нравятся насекомым.

Разложите свежие кожуры вокруг растений, положите их в горшки или на грядки. Это поможет отпугнуть вредителей.

Manchester Evening News назвало 5 вредителей, которые не любят запах, горечь и кислотность огурцов:

  • муравьи;
  • тля;
  • клещи;
  • осы;
  • спичечники.

Обратите внимание! Чтобы отпугнуть улиток и слизней, надо положить кожуру огурца на алюминиевые поддоны. Огурцы содержат соединения, которые привлекают слизней и улиток, но при контакте с алюминием возникает химическая реакция, что создает запах, который отпугивает этих вредителей.

Также кожуры хорошо перегнивают и обогащают компост. Можете высушить шкурки, измельчить и поспать почву – это будет дополнительная подпитка.

Не выбрасывайте шкурки огурца – они пригодятся вам в саду / Фото Pinterest

Жидкое удобрение можно применять каждые несколько недель для лучшего результата.

Важно! Не оставляйте настой слишком долго – может появиться резкий запах Не лейте концентрат без разбавления Используйте свежие кожуры для лучшего эффекта.

Итак, обычные кожуры огурца могут стать полезным удобрением и природным средством от вредителей. Это простой, дешевый и экологичный способ улучшить состояние вашего сада.

