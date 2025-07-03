Полезные варианты вместо помойки: куда девать старую стиралку

Старая стиральная машина вышла из строя или просто потеряла актуальность? Не спешите тащить ее на свалку.

Существует несколько практичных, безопасных и даже выгодных способов утилизировать или повторно использовать старую технику. Основные варианты, куда можно деть старую стиралку, рассказывает 24 Канал.

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Возврат в магазин или программа обмена

Многие крупные ритейлеры и производители техники предлагают услуги утилизации старой бытовой техники во время доставки новой. Часто эту опцию можно добавить во время оформления покупки. А в некоторых случаях даже предоставляют скидку за сдачу старой машины.

Пункт приема крупногабаритной техники или металлолома

Стиральные машины преимущественно изготовлены из металла, поэтому их охотно принимают в пунктах приема металлолома. За металл еще и можно получить деньги, хоть и небольшие.

Сервисы по вывозу старой техники

Во многих городах работают компании, специализирующиеся на вывозе старой бытовой техники. Некоторые из них ремонтируют ее или используют на запчасти. Другие передают рабочую технику благотворительным организациям.

Старые стиральные машинки могут получить вторую жизнь / Фото Freepik

Продажа или благотворительность

Если стиральная машина еще работает, но вам уже не подходит, ее можно продать на онлайн-платформах или отдать бесплатно – желающие часто сами приезжают и забирают технику.

Кроме того, некоторые благотворительные фонды или центры помощи уязвимым категориям населения принимают рабочую технику. Стиральная машина может пригодиться для общежития, шелтера или многодетной семьи.

Повторное использование деталей

Если вы мастерите или увлекаетесь апсайклингом, старую стиральную машину можно разобрать на части. Барабан используют как гриль, корзину для дров или декоративный фонарь. Электродвигатель – для самодельных устройств, а панели – для различных бытовых нужд.

Кстати, чтобы стиральная машинка работала как можно дольше, за ней нужно правильно ухаживать.