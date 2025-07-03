Існує кілька практичних, безпечних і навіть вигідних способів утилізувати чи повторно використати стару техніку. Основні варіанти, куди можна подіти стару пралку, розповідає 24 Канал.

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Повернення до магазину або програма обміну

Багато великих ритейлерів і виробників техніки пропонують послуги утилізації старої побутової техніки під час доставляння нової. Часто цю опцію можна додати під час оформлення покупки. А у деяких випадках навіть надають знижку за здачу старої машини.

Пункт прийому великогабаритної техніки або металобрухту

Пральні машини переважно виготовлені з металу, тому їх охоче приймають у пунктах прийому металобрухту. За метал ще й можна отримати гроші, хоч і невеликі.

Сервіси з вивозу старої техніки

У багатьох містах працюють компанії, що спеціалізуються на вивезенні старої побутової техніки. Деякі з них ремонтують її або використовують на запчастини. Інші передають робочу техніку благодійним організаціям.

Старі пральні машинки можуть отримати друге життя / Фото Freepik

Продаж або благодійність

Якщо пральна машина ще працює, але вам вже не підходить, її можна продати на онлайн-платформах або віддати безкоштовно – охочі часто самі приїжджають і забирають техніку.

Крім того, деякі благодійні фонди або центри допомоги вразливим категоріям населення приймають робочу техніку. Пральна машина може стати в пригоді для гуртожитку, шелтеру або багатодітної родини.

Повторне використання деталей

Якщо ви майструєте або захоплюєтесь апсайклінгом, стару пральну машину можна розібрати на частини. Барабан використовують як гриль, кошик для дров або декоративний ліхтар. Електродвигун – для саморобних пристроїв, а панелі – для різних побутових потреб.

До речі, щоб пральна машинка працювала якомога довше, за нею потрібно правильно доглядати.