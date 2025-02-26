Стоит ли бросать капсулы с моющим средством прямо в посудомоечную машину: что может пойти не так

Соцсети пестрят лайфхаками по уборке, которые обещают сделать жизнь легче. Однако некоторые из них могут оказаться не такими эффективными, как кажется на первый взгляд.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, один из трендов советует бросать капсулы с моющим средством просто в посудомоечную машину, а не класть их в дозатор. Сторонники этого метода утверждают, что так средство не застрянет и сразу начнет действовать. Но действительно ли это улучшает качество мытья, рассказываем далее.

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Почему этот метод не работает

По мнению специалистов, этот способ не только не улучшает мытье посуды, но и может сделать его менее эффективным.

Как объясняют специалисты, дозатор в посудомоечной машине сконструирован так, чтобы выпускать моющее средство в нужный момент, когда вода достигает оптимальной температуры и давления. Если капсула растворится слишком рано, она может смыться во время предварительного мытья еще до начала основного цикла.

А большинство посудомоечных машин сначала действительно проходят цикл предварительного ополаскивания, который длится 10 – 15 минут. Если капсула уже растворилась на этом этапе, основное мытье будет происходить без должного количества моющего средства, что может привести к плохой очистке.

Куда стоит класть капсулы: смотрите видео

Вредит ли это посудомоечной машине

По словам экспертов, самой посудомоечной машине этот метод не повредит, однако может иметь негативные последствия для чистоты посуды. Если моющее средство используется неэффективно, это может вызвать:

остатки пищи на тарелках;

пятна и полосы на стекле;

накопление загрязнений в машине, что потребует более частой чистки фильтров.

Как избежать проблем с дозатором

Если капсулы постоянно застревают в дозаторе, стоит проверить несколько моментов.

В частности, перед загрузкой убедитесь, что ваши руки и дозатор сухие.

Также избегайте размещения большой посуды непосредственно перед дозатором, чтобы он мог свободно открываться.

В общем соблюдение рекомендаций производителя поможет достичь наилучших результатов без необходимости повторного мытья посуды.