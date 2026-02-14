Этот тренд в бытовой технике захватит наши кухни в 2026 году

Микроволновки, миксеры, кофеварки и прочая техника есть почти на каждой кухне. Но она часто "ломает" общий вид интерьера. Поэтому все больше людей отказываются от ярких, броских приборов и выбирают технику, которая гармонично сочетается с кухонным дизайном.

Техника выполняет важную функцию на кухне, но это не значит, что она должна сразу бросаться в глаза. В идеале должен быть плавный переход от фурнитуры к шкафам и дальше – к бытовым приборам. Об этом пишет House Digest.

Какой тренд в бытовой технике скоро будет на всех кухнях?

Именно поэтому интегрированная техника становится трендом, на который все чаще ориентируются дизайнеры.

"Техника все меньше должна "заявлять о себе" и больше – сливаться с дизайном", – отмечает эксперт по интерьеру Дженни Раймолд.

Другие дизайнеры также подчеркивают: хотя отдельно стоящие приборы выглядят эффектно, иногда лучше выбрать лаконичность и бесшовность.

Главное – найти баланс между функциональностью и незаметностью. Приборы нужны для ежедневных дел, поэтому полностью прятать их не обязательно. Но и чрезмерно привлекать внимание они не должны. Это непросто, однако именно такие решения все чаще ассоциируются с современными "люксовыми" кухнями.

Интегрированная техника – один из трендов в дизайне кухонь 2026 года / Фото Pinterest

Как создать целостный дизайн с техникой?

Если вы делаете ремонт, то возможностей для того, чтобы интегрировать технику в общий интерьер кухни больше. Встроенная техника – отличное решение. Она остается доступной, но одновременно имеет аккуратный вид. Можно установить микроволновую печь в выдвижном ящике или встроенную духовку в колонне. Холодильник глубины шкафа можно замаскировать панелями под фасады кухни. Популярны также так называемые "гаражи для техники" – ниши с подъемными дверцами, где прячутся приборы на столешнице.

Если полного ремонта нет, тоже есть варианты. Главная цель – меньше беспорядка на столешницах. Технику, которой пользуетесь редко, лучше убрать в шкафы. Выбирайте модели в нейтральных цветах, которые сочетаются с другими элементами кухни. В крайнем случае можно:

освободить место в шкафах для хранения приборов;

замаскировать посудомоечную машину декоративной шторкой;

спрятать розетки, прикрепив к ним небольшую декоративную панель или картину.

Даже небольшие изменения могут сделать кухню более целостной и гармоничной.

Какие еще тренды в кухонной технике будут господствовать в 2026 году?

Правильно подобранная техника может сделать дом не только красивее, но и удобнее. Дизайнеры назвали 7 главных трендов, которые станут популярными в следующем году. Об этом пишет Martha Stewart.

Техника под фасады

Холодильники и посудомойки больше не выделяются. Их "прячут" за панелями, чтобы интерьер имел целостный вид.

Отдельные зоны для напитков

Кофейные станции, мини-бары, винные холодильники и льдогенераторы становятся отдельными зонами – не только на кухне, но и в спальне или домашнем спортзале.

Системы фильтрации воды

Из-за заботы о здоровье люди чаще устанавливают фильтры – или для кухонного крана, или для всего дома.

Бек-кухни

Это отдельная "вспомогательная" кухня или большая кладовая, где можно спрятать беспорядок, мелкую технику и даже вторую мойку или духовку.

Инфракрасные сауны

Домашние сауны становятся популярными – их обустраивают в ванной, подвале или даже во дворе.

Плита как акцент

Плиты и вытяжки становятся дизайнерским элементом – в ярких цветах, необычных формах или с декоративными деталями.

Индукционные варочные поверхности

Они безопасны, легко моются и быстро нагреваются.

Чем заменить на кухня традиционные вытяжки?