Работают до сих пор: старые садовые лайфхаки, которые еще рано списывать со счетов

Современные гаджеты и приложения значительно облегчают садоводство. Однако старые проверенные методы все еще остаются эффективными и доступными.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, простота часто оказывается ключом к успеху, и эти лайфхаки – яркий тому пример. Какими полезными советами стоит не забывать пользоваться, рассказываем далее.

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Яичная скорлупа как мини-горшки

Используйте яичную скорлупу как биоразлагаемые горшки для проращивания семян. Они удерживают влагу, обогащают почву кальцием и отпугивают слизней. Перед посадкой сделайте небольшое отверстие для дренажа и измельчите скорлупу, чтобы корни легче проросли.

Банановая кожура для роз

Нарежьте банановую кожуру на мелкие кусочки и закопайте у основания кустов роз. Она содержит калий, кальций и фосфор, которые способствуют крепким корням и яркому цветению этих растений.

Бутылка вина для медленного полива

Старая винная бутылка может стать идеальным инструментом для полива. Наполните ее водой, переверните и вставьте в почву возле растений. Вода постепенно высвобождается, поддерживая стабильную влажность.

Кофейная гуща от вредителей

Кофейная гуща отпугивает слизней, улучшает структуру почвы и является ценным компонентом компоста. Добавляйте ее в компостную кучу, но не превышайте 20% от общего объема.

Простые лайфхаки способны помочь в садоводстве / Фото Freepik

Капельное орошение из старого шланга

Превратите старый шланг в систему капельного орошения. Просверлите небольшие отверстия вдоль него и проложите между растениями. Вода равномерно будет поступать к корням, обеспечивая эффективный полив.

Ленивый компост

Выкопайте траншею, закопайте кухонные остатки (кроме мяса и молочных продуктов) и засыпьте почвой. Через несколько месяцев почва станет рыхлой и питательной.

Соль Эпсома для питания растений

Сыпьте столовую ложку этой соли у корней томатов, перца или роз раз в месяц. Это улучшит выработку хлорофилла, стимулируя рост и яркость растений.

Газета против сорняков

Положите слой газеты или картона под мульчу. Это будет удерживать влагу, предотвращать рост сорняков и обогащать почву при разложении.