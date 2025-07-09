Лайфхаки для уборки из американского TikTok: действительно ли они работают
- Украинский блогер проверила популярные лайфхаки из американского TikTok для уборки, такие как использование оконного пылесоса для очистки различных поверхностей.
По словам блогера, некоторые лайфхаки оказались действенными, в то время как другие – не имеют никакого смысла.
В сети довольно часто можно встретить различные лайфхаки для уборки. Авторы таких видео утверждают, что такие советы значительно упрощают процесс уборки и позволяют дольше сохранять пространство чистым.
Однако, действительно ли популярные в американском TikTok лайфхаки работают, решила проверить украинская блогерша. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TikTok-блогера @zelinskaya.i.
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Работают ли лайфхаки об уборке
Пользовательница сети решила проверить самые популярные для американского тиктока лайфхаки. Она повторила их в собственном доме и поделилась в сети результатами.
Так, Ирина Зелинская проверила следующие лайфхаки по уборке:
- Использование оконного пылесоса для очистки других поверхностей
Блогерша заметила, что американцы используют оконный пылесос для очистки различных поверхностей. Речь идет не только об окнах, но и для бытовой техники, фартука на кухне, плиты и тому подобное. Женщина проверила этот лайфхак на кухне и убедилась, что это действительно удобно.
По словам блогера, вся пена собирается в специальный отсек. Кроме того, тряпку не приходится постоянно мыть от пены.
- Лед в унитазе
В американских клинтоках часто можно увидеть, как в унитаз перед чисткой насыпают лед. Как оказалось, этому есть достаточно логичное и практическое объяснение.
Как оказалось, в США так делают для того, чтобы средство сразу не стекало в канализацию. Однако блогерша заметила, что существуют густые средства для уборки сантехники, поэтому использование льда не очень целесообразно. Поэтому, такой лайфхак неэффективен.
- Капсула для посудомоек для чистки раковины
Часто можно увидеть, как в сети советуют использовать капсулу для посудомоечных машин для чистки раковины. Авторы таких видео утверждают, что если бросить таблетку в раковину, залить ее кипятком, то все засорения и неприятные запахи будут устранены.
По словам блогера, этот способ действительно работает. Впрочем, неизвестно, как именно это влияет на сантехнику.
- Использование губок Scrub Daddy
Блогерша заметила, что в американских тиктоках часто видела, как уборку выполняют именно губками Scrub Daddy. Они есть как для мытья посуды, так и для влажной уборки. Блогер утверждает, что эти губки действительно будто магические, ведь впитывают всю пыль, а поверхность дольше остается чистой.
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