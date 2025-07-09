Лайфхаки для уборки из американского TikTok: действительно ли они работают

В сети довольно часто можно встретить различные лайфхаки для уборки. Авторы таких видео утверждают, что такие советы значительно упрощают процесс уборки и позволяют дольше сохранять пространство чистым.

Однако, действительно ли популярные в американском TikTok лайфхаки работают, решила проверить украинская блогерша. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TikTok-блогера @zelinskaya.i.

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Работают ли лайфхаки об уборке

Пользовательница сети решила проверить самые популярные для американского тиктока лайфхаки. Она повторила их в собственном доме и поделилась в сети результатами.

Так, Ирина Зелинская проверила следующие лайфхаки по уборке:

Использование оконного пылесоса для очистки других поверхностей

Блогерша заметила, что американцы используют оконный пылесос для очистки различных поверхностей. Речь идет не только об окнах, но и для бытовой техники, фартука на кухне, плиты и тому подобное. Женщина проверила этот лайфхак на кухне и убедилась, что это действительно удобно.

По словам блогера, вся пена собирается в специальный отсек. Кроме того, тряпку не приходится постоянно мыть от пены.

Лед в унитазе

В американских клинтоках часто можно увидеть, как в унитаз перед чисткой насыпают лед. Как оказалось, этому есть достаточно логичное и практическое объяснение.

Как оказалось, в США так делают для того, чтобы средство сразу не стекало в канализацию. Однако блогерша заметила, что существуют густые средства для уборки сантехники, поэтому использование льда не очень целесообразно. Поэтому, такой лайфхак неэффективен.

Капсула для посудомоек для чистки раковины

Часто можно увидеть, как в сети советуют использовать капсулу для посудомоечных машин для чистки раковины. Авторы таких видео утверждают, что если бросить таблетку в раковину, залить ее кипятком, то все засорения и неприятные запахи будут устранены.

По словам блогера, этот способ действительно работает. Впрочем, неизвестно, как именно это влияет на сантехнику.

Использование губок Scrub Daddy

Блогерша заметила, что в американских тиктоках часто видела, как уборку выполняют именно губками Scrub Daddy. Они есть как для мытья посуды, так и для влажной уборки. Блогер утверждает, что эти губки действительно будто магические, ведь впитывают всю пыль, а поверхность дольше остается чистой.

Ранее 24 Канал рассказал, какие вещи ни в коем случае не следует мыть с помощью воды. Речь идет не только об электроприборах, но и некоторых материалах.