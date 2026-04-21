Ламинат уходит в прошлое: за каким покрытием теперь охотятся украинцы

Еще несколько лет назад ламинат был почти безальтернативным вариантом для пола. Однако сегодня ситуация кардинально изменилась.

Эксперты издания House Beautiful назвали нового фаворита, который все чаще появляется в украинских квартирах.

Смотрите также Все больше людей против: что не так с натяжными потолками и почему они исчезают из квартир

Почему предпочтения меняются?

Специалисты объясняют: современный винил существенно отличается от дешевых вариантов прошлого. Новые технологии позволяют максимально точно имитировать дерево или камень, сохраняя при этом высокую практичность. На этом фоне ламинат постепенно сдает позиции – прежде всего из-за своей чувствительности к влаге и механическим повреждениям.

В чем преимущество винила?

Эксперты Southern Living выделяют несколько причин, почему именно винил становится все более популярным:

Комфорт в ежедневном использовании

Винил мягче и теплее на ощупь, не создает эффекта "холодного пола" и хорошо сочетается с системами подогрева.

Устойчивость к влаге

В отличие от ламината, винил не боится воды, поэтому его активно используют в кухнях, коридорах и даже ванных комнатах.

Выносливость

Царапины, удары или падения предметов не являются критическими для качественного покрытия, что особенно важно в повседневной жизни.

Эстетика

Современный винил может выглядеть как дорогой паркет, но стоит дешевле, что позволяет создать стильный интерьер без значительных затрат.

Простой монтаж

Большинство покрытий имеют замковую систему, что позволяет быстро уложить пол без сложных работ.



Винил мягче и теплее на ощупь / Фото Unsplash

Где винил используют чаще всего?

Лучше всего винил показывает себя в зонах с повышенной нагрузкой – кухнях, прихожих и детских комнатах. Именно там важна устойчивость к влаге и механическим воздействиям. В то же время его все чаще используют и в гостиных как доступную альтернативу паркету – без потери визуального эффекта.

Несмотря на популярность, винил не является универсальным решением. Эксперты советуют осторожно использовать его:

в неотапливаемых помещениях без специальных морозостойких вариантов;

в комнатах с постоянным прямым солнечным светом – дешевые модели могут терять цвет.

Интересно! Кварц-винил также является популярной альтернативой благодаря прочности благодаря прочности, влагостойкости и широкому выбору текстур.

Дизайнеры называют винил одним из главных трендов ближайших лет. Причина – сочетание практичности, эстетики и доступной цены. Именно поэтому все больше украинцев во время ремонта выбирают новые материалы, которые еще несколько лет назад казались нетипичными.