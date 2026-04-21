Укр Рус
Ламинат уходит в прошлое: за каким покрытием теперь охотятся украинцы
21 апреля, 11:34
3

Ламинат уходит в прошлое: за каким покрытием теперь охотятся украинцы

Алена Гогунская
Основні тези
  • Ламинат уступает винилу из-за чувствительности к влаге и механическим повреждениям, тогда как винил более стойкий и практичный.
  • Современный винил имитирует дерево или камень, комфортный в использовании, устойчивый к влаге, выносливый, эстетичный и простой в монтаже.

Еще несколько лет назад ламинат был почти безальтернативным вариантом для пола. Однако сегодня ситуация кардинально изменилась.

Эксперты издания House Beautiful назвали нового фаворита, который все чаще появляется в украинских квартирах.

Почему предпочтения меняются?

Специалисты объясняют: современный винил существенно отличается от дешевых вариантов прошлого. Новые технологии позволяют максимально точно имитировать дерево или камень, сохраняя при этом высокую практичность. На этом фоне ламинат постепенно сдает позиции – прежде всего из-за своей чувствительности к влаге и механическим повреждениям.

В чем преимущество винила?

Эксперты Southern Living выделяют несколько причин, почему именно винил становится все более популярным:

  • Комфорт в ежедневном использовании

Винил мягче и теплее на ощупь, не создает эффекта "холодного пола" и хорошо сочетается с системами подогрева.

  • Устойчивость к влаге

В отличие от ламината, винил не боится воды, поэтому его активно используют в кухнях, коридорах и даже ванных комнатах.

  • Выносливость

Царапины, удары или падения предметов не являются критическими для качественного покрытия, что особенно важно в повседневной жизни.

  • Эстетика

Современный винил может выглядеть как дорогой паркет, но стоит дешевле, что позволяет создать стильный интерьер без значительных затрат.

  • Простой монтаж

Большинство покрытий имеют замковую систему, что позволяет быстро уложить пол без сложных работ.


Винил мягче и теплее на ощупь / Фото Unsplash

Где винил используют чаще всего?

Лучше всего винил показывает себя в зонах с повышенной нагрузкой – кухнях, прихожих и детских комнатах. Именно там важна устойчивость к влаге и механическим воздействиям. В то же время его все чаще используют и в гостиных как доступную альтернативу паркету – без потери визуального эффекта.

Несмотря на популярность, винил не является универсальным решением. Эксперты советуют осторожно использовать его:

  • в неотапливаемых помещениях без специальных морозостойких вариантов;
  • в комнатах с постоянным прямым солнечным светом – дешевые модели могут терять цвет.

Интересно! Кварц-винил также является популярной альтернативой благодаря прочности благодаря прочности, влагостойкости и широкому выбору текстур.

Дизайнеры называют винил одним из главных трендов ближайших лет. Причина – сочетание практичности, эстетики и доступной цены. Именно поэтому все больше украинцев во время ремонта выбирают новые материалы, которые еще несколько лет назад казались нетипичными.