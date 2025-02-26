7 идей, как сделать элегантный и изысканный двор

Ландшафтный дизайн является важным элементом придомовой территории, ведь именно он позволяет создать уютное пространство для отдыха. Так, существуют элементы, которые делают двор не только уютным, но и изысканным и элегантным.

Какие детали улучшают ландшафтный дизайн – сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Искусственный водоем

Пруд или небольшой фонтан станут настоящим украшением сада. Использование различных емкостей, фильтров и насосов позволяют сделать водоемы различной формы и размера.

Кроме того, декоративные элементы в виде фонтана, камней, водных растений или рыбок сделают невероятный живой уголок, который будет эстетически привлекательным, а также делать пространство уютным.

Садовое освещение

Фонари или гирлянды с лампами превратят сад в действительно волшебное место. Освещение на заднем дворе не только придаст уюта и эстетического вида саду, но и подчеркнет красоту сада, особенно – когда деревья и цветы будут наполнять пространство своей зеленью.

Садовое освещение – важный элемент / Фото Unsplash

Ярусное озеленение

Если сажать растения ярусами и создавать эффект каскада, то такая техника позволяет скрыть неровности ландшафта. Кроме того, это добавляет глубины саду, а также делает его невероятно красивым.

Скульптуры из кустов и деревьев

Чтобы придомовая территория имела волшебный вид, можно добавить живые скульптуры из кустов и деревьев. Используя садовые инструменты, можно создать как простые, так и сложные композиции.

Садовые скульптуры сделают сад элегантным / Фото Unsplash

Каменный сад

Рокарий – это техника ландшафтного дизайна, когда с помощью камней, создается горная местность в саду. Каменные сады особенно эффективно смотрятся на небольших участках. Цветы вместе с камнями создают элегантную и одновременно уютную атмосферу.

Садовые ковры

Газоны, цветы или декоративная трава, высажена текстурами или узорами, создает уникальный участок. Сочетание различных цветов также сделает сад ярким.

Лабиринты

В роскошных садах королевских семей всегда есть лабиринты. Повторить такую технику можно и в собственном дворе, но в меньшем масштабе. Кроме того, лабиринты позволяют зонировать территорию.