Снимите их немедленно: действительно ли магнитики на холодильнике увеличивают коммунальные
- Магниты на холодильнике не влияют на его работу или счета за электроэнергию, это лишь миф.
- Сувенирные магниты безопасны для вашего холодильника и не увеличивают расход электроэнергии.
Многие люди привыкли украшать холодильник сувенирными магнитами из путешествий или памятных событий. В то же время существует популярный страх: мол, магниты могут повредить технику или даже увеличить счета за электроэнергию.
На самом деле это – лишь распространенный миф. Об этом сообщает Tom's Guide.
Влияют ли магниты на холодильник?
Современные холодильники действительно оснащены электроникой – датчиками, дисплеями и панелями управления. Теоретически сильное магнитное поле могло бы влиять на такие элементы. Однако, как отмечает SlashGear, обычные сувенирные магниты слишком слабые, чтобы нанести какой-либо вред.
Единственное исключение – мощные неодимовые магниты. Но они редко используются в быту, поэтому и риск их воздействия минимален.
На что стоит обратить внимание?
Несмотря на то, что магниты не вредят электронике, некоторые нюансы все же есть:
- большое количество тяжелых магнитов может создавать дополнительную нагрузку на дверцы и петли;
- магниты, которые часто двигают, могут оставлять царапины на поверхности;
- слабо закрепленные магниты могут падать и повреждать покрытие.
Впрочем, эти факторы касаются только внешнего вида и механического износа, а не работы холодильника.
Влияют ли магниты на холодильник / Фото Unsplash
Влияют ли магниты на счета за свет?
Короткий ответ – нет. Маленькие магниты никак не влияют на компрессор или энергопотребление холодильника. Зато есть другие причины, по которым счета могут расти:
- устаревший холодильник с низким энергетическим классом;
- расположение рядом с плитой, батареей или под прямым солнцем;
- частое открывание дверцы;
- поврежденный уплотнитель;
- отсутствие регулярного ухода, в частности очистки конденсаторов и размораживания.
Сувенирные магниты – безопасны для вашего холодильника и не влияют на расход электроэнергии. Поэтому можно спокойно оставлять их на дверце и не волноваться за технику или счета.
Какая температура идеально подходит для ежедневной стирки?
Ранее мы писали, что эксперты рекомендуют стирку при 30 градусах для повседневной одежды. Это объясняется несколькими причинами:
- Меньше изнашивания тканей – горячая вода быстрее разрушает волокна, особенно у деликатных материалов;
- Сохранение цвета – вещи меньше линяют и дольше выглядят как новые;
- Экономия электроэнергии – нагрев воды потребляет больше всего энергии во время стирки;
- Современные стиральные средства эффективны даже в холодной воде – большинство порошков и гелей хорошо работают уже при 30 градусов.
Зато для стирки сильно загрязненных вещей или постельного белья во время болезни рекомендуется использовать температуру 60 градусов и выше.