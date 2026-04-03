На самом деле это – лишь распространенный миф. Об этом сообщает Tom's Guide.

Влияют ли магниты на холодильник?

Современные холодильники действительно оснащены электроникой – датчиками, дисплеями и панелями управления. Теоретически сильное магнитное поле могло бы влиять на такие элементы. Однако, как отмечает SlashGear, обычные сувенирные магниты слишком слабые, чтобы нанести какой-либо вред.

Единственное исключение – мощные неодимовые магниты. Но они редко используются в быту, поэтому и риск их воздействия минимален.

На что стоит обратить внимание?

Несмотря на то, что магниты не вредят электронике, некоторые нюансы все же есть:

большое количество тяжелых магнитов может создавать дополнительную нагрузку на дверцы и петли;

магниты, которые часто двигают, могут оставлять царапины на поверхности;

слабо закрепленные магниты могут падать и повреждать покрытие.

Впрочем, эти факторы касаются только внешнего вида и механического износа, а не работы холодильника.



Влияют ли магниты на холодильник / Фото Unsplash

Влияют ли магниты на счета за свет?

Короткий ответ – нет. Маленькие магниты никак не влияют на компрессор или энергопотребление холодильника. Зато есть другие причины, по которым счета могут расти:

устаревший холодильник с низким энергетическим классом;

расположение рядом с плитой, батареей или под прямым солнцем;

частое открывание дверцы;

поврежденный уплотнитель;

отсутствие регулярного ухода, в частности очистки конденсаторов и размораживания.

Сувенирные магниты – безопасны для вашего холодильника и не влияют на расход электроэнергии. Поэтому можно спокойно оставлять их на дверце и не волноваться за технику или счета.

