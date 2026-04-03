Насправді ж це – лише поширений міф. Про це повідомляє Tom's Guide.
Чи впливають магніти на холодильник?
Сучасні холодильники дійсно оснащені електронікою – датчиками, дисплеями та панелями керування. Теоретично сильне магнітне поле могло б впливати на такі елементи. Однак, як наголошує SlashGear, звичайні сувенірні магніти занадто слабкі, щоб завдати будь-якої шкоди.
Єдиний виняток – потужні неодимові магніти. Але вони рідко використовуються в побуті, тож і ризик їхнього впливу мінімальний.
На що варто звернути увагу?
Попри те, що магніти не шкодять електроніці, деякі нюанси все ж є:
- велика кількість важких магнітів може створювати додаткове навантаження на дверцята та петлі;
- магніти, які часто рухають, можуть залишати подряпини на поверхні;
- слабко закріплені магніти можуть падати та пошкоджувати покриття.
Втім, ці фактори стосуються лише зовнішнього вигляду та механічного зносу, а не роботи холодильника.
Чи впливають магніти на рахунки за світло?
Коротка відповідь – ні. Маленькі магніти жодним чином не впливають на компресор чи енергоспоживання холодильника. Натомість є інші причини, через які рахунки можуть зростати:
- застарілий холодильник із низьким енергетичним класом;
- розташування поруч із плитою, батареєю чи під прямим сонцем;
- часте відкривання дверцят;
- пошкоджений ущільнювач;
- відсутність регулярного догляду, зокрема очищення конденсаторів і розморожування.
Сувенірні магніти – безпечні для вашого холодильника і не впливають на витрати електроенергії. Тож можна спокійно залишати їх на дверцятах і не хвилюватися за техніку чи рахунки.
