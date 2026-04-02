Эксперты Science Direct отмечают: на профессиональных кухнях посуду всегда доводят до полной сухости. И дело не только в аккуратном виде – сухая посуда безопаснее, лучше хранится и не вредит кухонной мебели.

Смотрите также Этой идее более 3500 лет: какая деталь в саду Энн Хэтэуэй поразила дизайнеров

Почему не стоит оставлять посуду мокрой?

Одна из главных причин – риск размножения бактерий. После мытья на поверхности посуды остаются капли воды, которые вместе с микрочастицами пищи создают благоприятную среду для микроорганизмов. Как отмечает Southern Living, особенно быстро они размножаются в теплом и плохо проветриваемом пространстве.

Еще одна проблема – повреждения кухонной мебели. Влага, которая накапливается на полках, постепенно проникает в материалы. Со временем это может привести к набуханию, деформации и потере прочности поверхностей, даже если используется специальный поддон.

Кроме того, после высыхания воды на посуде часто остаются белые разводы. Они появляются из-за солей кальция и магния, которые содержатся в воде. Наиболее заметно это на стекле и металле – бокалы тускнеют, а столовые приборы выглядят неопрятно.

Также важно учитывать, что мокрая посуда хуже хранится. Если складывать тарелки друг на друга или ставить их плотно, между ними задерживается влага. Это замедляет высыхание и создает дополнительные условия для развития бактерий.

Надо ли вытирать посуду после мытья / Фото Unsplash

Чем правильно вытирать посуду?

Специалисты советуют использовать полотенца из натуральных материалов – хлопка или льна. Они хорошо впитывают влагу и не оставляют ворсинок на поверхности. Важно регулярно стирать кухонные полотенца и давать им полностью высыхать. Иначе само полотенце может стать источником бактерий. Также желательно иметь отдельные полотенца:

одно – для рук,

другое – для посуды.

Это помогает избежать переноса микробов.

Можно ли просто сушить посуду?

Сушка на специальной сушилке – вполне допустимый вариант. Но при условии, что посуда полностью высохнет перед тем, как ее убрать в шкаф. Впрочем, в обычных кухонных условиях, где ограниченное пространство и закрытые шкафы, эксперты советуют вытирать посуду сразу после мытья. Это самый простой способ обеспечить чистоту, сухость и безопасное хранение.

Зачем класть чайный пакетик в обувь?

Неприятный запах в обуви – распространенная проблема, которая возникает из-за влаги и бактерий. Именно они создают среду, где активно размножаются микроорганизмы, что и вызывают запах. И здесь может пригодиться неожиданное, но эффективное средство – обычный чайный пакетик.

Чай содержит танины – природные вещества, которые обладают антисептическими свойствами. Они помогают уменьшить количество бактерий внутри обуви, а значит – бороться с источником неприятного запаха, а не просто маскировать его.