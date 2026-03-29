В теплую погоду ноги потеют чаще. Как следствие – в обуви скапливается влага, из-за чего размножаются бактерии, которые вызывают неприятный запах. Избавиться от него как раз помогут чайные пакеты. Об этом пишут "Добрые новости".
Как чайные пакеты заберут неприятный запах из обуви?
В составе чая есть природные вещества (танины), которые поглощают влагу, частично уничтожают бактерии и нейтрализуют запах. То есть они действуют как натуральный "дезодорант" для обуви.
Перед тем, как положить использованные пакетики в обувь, обязательно хорошо высушите их.
Затем положите в обувь вставьте по 2 – 3 пакетика в каждый ботинок и равномерно распределите внутри. В среднем нужно 4 – 6 пакетиков на пару.
Оставьте их в обуви на минимум на 6 – 8 часов, а лучше – на всю ночь.
На утро запах из обуви исчезнет, и она становится суше. Если запах не исчез, то повторите процедуру несколько ночей подряд.
Положите высушенные чайные пакеты в обувь на ночь / Фото Pinterest
Обратите внимание! Не используйте влажные пакетики – это может вызвать еще больше бактерий и даже плесень
Какие еще есть способы устранить запах из обуви?
Как пишет The Spruce, неприятный запах в обуви – распространенная проблема, особенно если она влажная и плохо проветривается.
Лучшее решение – постирать и хорошо высушить обувь, но это подходит не для всех материалов.
Есть простые способы избавиться от запаха:
- проветривать и сушить обувь на воздухе;
- обработать внутри раствором уксуса с водой;
- насыпать соду и оставить на ночь;
- добавить несколько капель эфирного масла или положить травы;
- использовать специальные дезодоранты для обуви;
- положить внутрь кусок мыла, цитрусовую кожуру или салфетки для сушилки;
- протереть спиртом.
Иногда, чтобы полностью убрать запах, нужно совместить несколько способов.
Как просто очистить ручки плиты?
Во время готовки ручки плиты быстро пачкаются жиром и пылью и становятся липкими.
Но снимать их не обязательно – есть простой способ очистки за несколько минут.
Смешайте соду, уксус, немного средства для мытья посуды и теплую воду – образуется пена, которая хорошо растворяет жир.
Нанесите ее на ручки, подождите 2 – 3 минуты и протрите губкой.
Для труднодоступных мест используйте зубную щетку или ватные палочки – они помогут убрать грязь в щелях.