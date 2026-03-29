У теплу погоду ноги пітніють частіше. Як наслідок – у взутті накопичується волога, через що розмножуються бактерії, які викликають неприємний запах. Позбутися його якраз допоможуть чайні пакети. Про це пишуть "Добрі новини".

Як чайні пакети заберуть неприємний запах зі взуття?

У складі чаю є природні речовини (таніни), які поглинають вологу, частково знищують бактерії та нейтралізують запах. Тобто вони діють як натуральний "дезодорант" для взуття.

Перед тим, як покласти використані пакетики у взуття, обов'язково добре висушіть їх.

Потім покладіть у взуття вставте по 2 – 3 пакетики в кожен черевик і рівномірно розподіліть всередині. У середньому потрібно 4 – 6 пакетиків на пару.

Залиште їх у взутті на щонайменше на 6 – 8 годин, а краще – на всю ніч.

На ранок запах зі взуття зникне, і воно стає сухішим. Якщо запах не зник, то повторіть процедуру кілька ночей поспіль.

Покладіть висушені чайні пакети у взуття на ніч / Фото Pinterest

Зверніть увагу! Не використовуйте вологі пакетики – це може викликати ще більше бактерій і навіть плісняву

Які ще є способи усунути запах зі взуття?

Як пише The Spruce, неприємний запах у взутті – поширена проблема, особливо якщо воно вологе і погано провітрюється.

Найкраще рішення – випрати і добре висушити взуття, але це підходить не для всіх матеріалів.

Є прості способи позбутися запаху:

провітрювати і сушити взуття на повітрі;

обробити всередині розчином оцту з водою;

насипати соду і залишити на ніч;

додати кілька крапель ефірної олії або покласти трави;

використати спеціальні дезодоранти для взуття;

покласти всередину шматок мила, цитрусову шкірку або серветки для сушарки;

протерти спиртом.

Іноді, щоб повністю прибрати запах, потрібно поєднати кілька способів.

