Крошечные цветы, которые мгновенно добавят цвета вашему саду

Если вы хотите добавить яркости своему саду, но не имеете много времени на уход, крошечные цветы станут идеальным решением.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, независимо от того, хотите ли вы многолетние цветы, возвращающиеся ежегодно, или быстрые в выращивании однолетники, вы найдете отличные варианты для любой климатической зоны. Какие миниатюрные растения стоит рассмотреть, рассказываем далее.

Также интересно Будет процветать при любых условиях: как создать засухоустойчивый сад

Тимьян

Это травянистое многолетнее растение имеет маленькие цветы розовых, фиолетовых или белых оттенков и приятный аромат. Тимьян идеально подходит для промежутков между ступеньками или как декоративный почвенный покров.

Лантана

Это теплолюбивое растение имеет яркие цветы разных цветов: красного, оранжевого, фиолетового, розового и белого. Прекрасно подходит для каменных стен или сухих солнечных мест.

Кореопсис

Это многолетнее растение с ярко-желтыми цветами растет плотными скоплениями, придавая саду жизнерадостный вид.

Обриета дельтовидная

Вечнозеленое растение, легко выращивается из семян и имеет нежные цветы розовых, фиолетовых, голубых или белых оттенков.

Лаурентия речная

Этот вечнозеленый почвенный покров создает красивый ковер из маленьких синих или белых цветов в форме звезды.

Крошечные цветы прекрасно дополняют сад / Фото Freepik

Лиственница

Это растение имеет множество сортов с крошечными белыми цветами, идеально подходящих для сада и букетов.

Медовница приморская

Это растение с ароматными белыми, розовыми или фиолетовыми цветами прекрасно заполняет пробелы в саду.

Кстати, не все растения подойдут для маленького сада. Эксперты советуют избегать посадки некоторых видов из-за их агрессивного роста и требований к пространству.

Горлянка ползучая

Неприхотливый почвенный покров с синими или фиолетовыми цветами, что хорошо растет даже в тени.

Иберийка горка

Однолетник с миниатюрными белыми, розовыми или фиолетовыми цветами, что добавляет саду декоративности.

Флоксы

Низкорослые флоксы образуют плотный почвенный покров, усеянный мелкими цветами розового, фиолетового, белого и синего цветов.