Какая мелкая бытовая техника может расходовать много электроэнергии: как это исправить

Отопление и охлаждение дома составляют большую часть расходов на электроэнергию. И речь идет не обязательно о крупной технике. Экономное использование мелких приборов тоже поможет значительно сэкономить.

Бережливое использование мелких приборов тоже поможет значительно сэкономить, пишет Real Simple.

Какая мелкая техника "пожирает" много электроэнергии?

Приборы, что греют или охлаждают – например, обогреватели, аэрофритюрницы или небольшие холодильники – являются одними из самых энергозатратных в доме.

Также много энергии могут потреблять устройства, которые всегда включены – игровые системы, компьютеры и кухонные приборы с часами или программируемыми функциями. Они потребляют энергию даже в режиме ожидания. Их называют "вампирами".

Зарядки незаметно "съедают" электроэнергию / Фото Michael Hession

Как пишет Ideal Home, "вампирами" в доме также есть:

Зарядные для телефонов и ноутбуков . Даже выключенные зарядные продолжают тянуть небольшое количество энергии.

. Даже выключенные зарядные продолжают тянуть небольшое количество энергии. Микроволновая печь .

. Телевизоры.

Умные колонки.

Плиты и духовки.

Как снизить расходы на мелкие приборы:

Выбирайте приборы с высокой энергоэффективностью (лучше всего – класс А)

Используйте таймеры или умные розетки.

Выключайте или отсоединяйте приборы, когда ими не пользуетесь.

Как безопасно включать технику после отключений электроэнергии?

В условиях почасовых отключений света не стоит сразу включать все приборы, потому что это может привести к аварии.

Что делать сначала:

Отключите энергоемкие приборы – бойлеры, обогреватели, электроплиты и другие мощные устройства.

После появления света сначала включите освещение.

Через несколько минут можно ставить на зарядку гаджеты, павербанки и тому подобное.

Через 10 – 15 минут постепенно включайте мощную технику, чтобы не перегрузить сеть.

Если у вас есть генератор, вовремя переключайте его с активного на пассивный режим. Можно установить реле напряжения или устройство защитного отключения, чтобы защитить холодильник, стиральную машину, телевизор. Если реле нет, используйте стабилизаторы напряжения, подключаемые прямо в розетку

Устанавливайте генератор не менее чем за 6 метров от стен, окон и дверей. Генератор выделяет угарный газ – он опасен для жизни, не допускайте его попадания в помещение.

Перед заправкой дайте генератору остыть. Заправляйте на открытом воздухе, топливо храните подальше. Не допускайте перегрева. Используйте контейнер для защиты от осадков с выхлопной системой.