Спать с открытыми окнами в жару может быть опасно: эксперт удивила причиной
Во время жары многие люди оставляют окна открытыми на ночь, чтобы охладить дом. Однако это не всегда хорошее решение, особенно для жителей крупных городов.
Прежде чем принять решение – открывать окна на ночь или нет, эксперты советуют учитывать несколько важных факторов. Об этом пишет Rynek Zdrowia.
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Почему открытые окна могут навредить?
При высоком уровне загрязнения воздуха ночное проветривание может принести больше вреда, чем пользы.
В городе даже ночью в дом попадают:
- мелкодисперсная пыль;
- диоксид азота от автомобильного транспорта;
- растительная пыль;
- уличный шум.
Как объясняет пульмонолог Валери Саймон, многие люди недооценивают тот факт, что загрязнение воздуха сохраняется даже ночью. Мелкие твердые частицы и диоксид азота могут проникать глубоко в дыхательные пути и способствовать развитию воспалительных процессов.
Исследования также показывают, что длительное воздействие загрязненного воздуха связано с:
- ухудшением качества сна;
- более частыми ночными пробуждениями;
- обострением заболеваний дыхательной системы.
Особенно опасно спать с открытыми окнами аллергикам и астматикам. Пыльца растений может вызывать заложенность носа, чихание, кашель, слезотечение, нарушение глубокого сна, ночные приступы астмы.
Открытые окна ночью могут ухудшать качество сна / Фото Pinterest
В то же время полностью закрывать окна также не стоит. Если помещение недостаточно проветривается, в нем повышаются концентрация углекислого газа и влажность.
В жаркие летние ночи температура в комнате также может подняться настолько, что организму будет сложнее поддерживать нормальную температуру тела.
Людям, у которых нет кондиционера, рекомендуют использовать очиститель воздуха. Он помогает уменьшить количество пыльцы, мелкой пыли и других частиц в помещении. Хотя очиститель не заменяет правильное проветривание, он может стать хорошим решением, если открывать окна нежелательно из-за загрязнения воздуха или сезона аллергии.
Ранее мы писали о том, как в Испании спасаются от жары. В большинстве домов нет кондиционеров. Поэтому испанцы прибегают к хитрому способу, который помогает охладить дом.