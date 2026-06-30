Прежде чем принять решение – открывать окна на ночь или нет, эксперты советуют учитывать несколько важных факторов. Об этом пишет Rynek Zdrowia.

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Почему открытые окна могут навредить?

При высоком уровне загрязнения воздуха ночное проветривание может принести больше вреда, чем пользы.

В городе даже ночью в дом попадают:

мелкодисперсная пыль;

диоксид азота от автомобильного транспорта;

растительная пыль;

уличный шум.

Как объясняет пульмонолог Валери Саймон, многие люди недооценивают тот факт, что загрязнение воздуха сохраняется даже ночью. Мелкие твердые частицы и диоксид азота могут проникать глубоко в дыхательные пути и способствовать развитию воспалительных процессов.

Исследования также показывают, что длительное воздействие загрязненного воздуха связано с:

ухудшением качества сна;

более частыми ночными пробуждениями;

обострением заболеваний дыхательной системы.

Особенно опасно спать с открытыми окнами аллергикам и астматикам. Пыльца растений может вызывать заложенность носа, чихание, кашель, слезотечение, нарушение глубокого сна, ночные приступы астмы.

Открытые окна ночью могут ухудшать качество сна / Фото Pinterest

В то же время полностью закрывать окна также не стоит. Если помещение недостаточно проветривается, в нем повышаются концентрация углекислого газа и влажность.

В жаркие летние ночи температура в комнате также может подняться настолько, что организму будет сложнее поддерживать нормальную температуру тела.

Людям, у которых нет кондиционера, рекомендуют использовать очиститель воздуха. Он помогает уменьшить количество пыльцы, мелкой пыли и других частиц в помещении. Хотя очиститель не заменяет правильное проветривание, он может стать хорошим решением, если открывать окна нежелательно из-за загрязнения воздуха или сезона аллергии.

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