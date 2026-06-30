Прежде чем принять решение – открывать окна на ночь или нет, эксперты советуют учитывать несколько важных факторов. Об этом пишет Rynek Zdrowia.
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Почему открытые окна могут навредить?
При высоком уровне загрязнения воздуха ночное проветривание может принести больше вреда, чем пользы.
В городе даже ночью в дом попадают:Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
- мелкодисперсная пыль;
- диоксид азота от автомобильного транспорта;
- растительная пыль;
- уличный шум.
Как объясняет пульмонолог Валери Саймон, многие люди недооценивают тот факт, что загрязнение воздуха сохраняется даже ночью. Мелкие твердые частицы и диоксид азота могут проникать глубоко в дыхательные пути и способствовать развитию воспалительных процессов.
Исследования также показывают, что длительное воздействие загрязненного воздуха связано с:
- ухудшением качества сна;
- более частыми ночными пробуждениями;
- обострением заболеваний дыхательной системы.
Особенно опасно спать с открытыми окнами аллергикам и астматикам. Пыльца растений может вызывать заложенность носа, чихание, кашель, слезотечение, нарушение глубокого сна, ночные приступы астмы.
Открытые окна ночью могут ухудшать качество сна / Фото Pinterest
В то же время полностью закрывать окна также не стоит. Если помещение недостаточно проветривается, в нем повышаются концентрация углекислого газа и влажность.
В жаркие летние ночи температура в комнате также может подняться настолько, что организму будет сложнее поддерживать нормальную температуру тела.
Людям, у которых нет кондиционера, рекомендуют использовать очиститель воздуха. Он помогает уменьшить количество пыльцы, мелкой пыли и других частиц в помещении. Хотя очиститель не заменяет правильное проветривание, он может стать хорошим решением, если открывать окна нежелательно из-за загрязнения воздуха или сезона аллергии.
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