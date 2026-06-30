Перед тим, як вирішити – відкривати вікна на ніч чи ні, експерти радять враховувати кілька важливих факторів. Про це пише Rynek Zdrowia.

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Чому відчинені вікна можуть нашкодити?

За високого рівня забруднення повітря нічне провітрювання може принести більше шкоди, ніж користі.

У місті навіть уночі до оселі потрапляють:

дрібнодисперсний пил;

діоксид азоту від автомобільного транспорту;

пилок рослин;

вуличний шум.

Як пояснює пульмонологиня Валері Саймон, багато людей недооцінюють той факт, що забруднення повітря зберігається навіть уночі. Дрібні тверді частинки та діоксид азоту можуть проникати глибоко в дихальні шляхи й сприяти розвитку запальних процесів.

Дослідження також показують, що тривалий вплив забрудненого повітря пов'язаний із:

погіршенням якості сну;

частішими нічними пробудженнями;

загостренням захворювань дихальної системи.

Особливо спати із відкритими вікнами небезпечно для алергіків та астматиків. Пилок рослин може викликати закладеність носа, чхання, кашель, сльозотечу, порушення глибокого сну, нічні напади астми.

Відчинені вікна вночі можуть погіршувати якість сну / Фото Pinterest

Водночас повністю закривати вікна також не варто. Якщо приміщення недостатньо провітрюється, у ньому підвищуються концентрація вуглекислого газу та вологість.

У спекотні літні ночі температура в кімнаті також може піднятися настільки, що організму буде складніше підтримувати нормальну температуру тіла.

Людям, які не мають кондиціонера, рекомендують використовувати очищувач повітря. Він допомагає зменшити кількість пилку, дрібного пилу та інших частинок у приміщенні. Хоча очищувач не замінює правильне провітрювання, він може стати хорошим рішенням, якщо відкривати вікна небажано через забруднення повітря або сезон алергії.

Раніше ми писали про те, як в Іспанії рятуються від спеки. Більшість домівок не має кондиціонерів. Тому іспанці вдаються до хитрого способу, який допомагає охолодити дім.