Как избавиться от муравьев в доме раз и навсегда

Муравьи – распространенные домашние вредители, которых привлекает пища. Хотя один муравей обычно не несет вреда, однако большое нашествие муравьев может быть неприятным. Хуже того, исследования показали, что муравьи могут переносить патогенные бактерии, вредные для людей.

Поэтому, если в доме нашествие муравьев, то с ними следует немедленно бороться. Как от них избавиться – сообщает 24 Канал со ссылкой на Better Homes & Gardens.

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Ловушки для муравьев

Один из самых простых и самых экономных способов избавиться от муравьев – это приобрести небольшие пластиковые ловушки для муравьев. Разместите их возле дверных порогов, подоконников и плинтусов, чтобы приманить муравьев, а также возле мусорных баков и на столешницах.

Раствор буры

Чтобы создать самодельную приманку для муравьев, смешайте 2 столовые ложки буры с 1/4 стакана меда или кукурузного сиропа. Поместите 1 чайную ложку смеси на кусок картона и разместите ее там, где ползают муравьи. Сладость меда и кукурузного сиропа привлечет насекомых, и бура со временем их убьет.

Гелевые ловушки для муравьев

Благодаря своей липкой текстуре, гелевые ловушки-приманки являются "магнитами" для муравьев. При попадании в ловушку насекомые уже не смогут выбраться.

Уксус

Раствор белого уксуса и воды – распространенный метод избавления от муравьев навсегда. Насекомые не любят запах уксуса, ведь он не только отпугивает их, но и может убить. Раствор уксуса и воды следует нанести в местах, где ползают муравьи: подоконники, плинтусы, задние двери и тому подобное.

Цитрусовые

Муравьи ненавидят запах цитрусовых, таких как лимоны, лаймы и апельсины, поэтому они являются прекрасным природным репеллентом. Можно разложить кожуру лимона или грейпфрута, а также нанести эфирное масло, чтобы избавиться от нежелательных "гостей".

Масло перечной мяты

Масло перечной мяты – одно из лучших домашних средств от муравьев дома или в саду. Запах перечной мяты достаточно сильный, чтобы отпугнуть насекомых и одновременно не является настолько резким, чтобы вызвать головную боль или тошноту. Ее можно использовать в доме или саду, чтобы предотвратить попадание нежелательных вредителей в дом.

Корица

Исследования показывают, что корица содержит соединение, известное как трансциннамальдегид, которое эффективно отпугивает и убивает муравьев. Следует рассыпать молотую корицу вокруг входных отверстий, и ее сильный запах будет действовать как естественный репеллент.

Соль

Рассыпьте поваренную соль возле углов и уголков, чтобы отпугивать муравьев. Шкала соли создает барьер, который отпугивает вредителей, и хотя это им это не навредит, однако соль временно отпугнет вредителей

Черный перец

Перец является серьезным раздражителем для муравьев. Если посыпать им все щели, то вредители не попадут в дом, ведь сильный запах будет их отпугивать.

Кофейная гуща

Эксперты утверждают, что молотый кофе отпугивает муравьев. Исследователи протестировали три сорта кофе и обнаружили, что аравийский кофе имеет самый высокий уровень смертности среди трех муравьев. Для лучших результатов специалисты рекомендуют заварить свежий кофе и насыпать широкую линию у углов, окон, и в местах, где появляются муравьи.

Ранее эксперты рассказали, как защитить дом от муравьев. Они являются незваными гостями, особенно в теплое время года, поэтому с ними следует бороться.