Трогательное сообщение: соцсети восхитила история о записке, найденной в стене

Трогательное видео о записке, оставленной дедушкой в стене за два года до своей смерти, стало вирусным в тикток и собрало сотни тысяч просмотров.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, ролик, снятый в Англии, посмотрели более 279 тысяч раз. Как нашли милую записку и что о ней известно, рассказываем дальше.

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Что известно о трогательном послании со стены

Записку нашли во время ремонта старого дома, в котором когда-то жили дедушка и бабушка автора видео. По словам мужчины, его дедушка умер в 1986 году, а послание оставил в стене за два года до этого.

Я его никогда не встречал, он умер, когда я родился,

– говорится в подписи к ролику.

У видео зрители видят рукописное послание на верхней части стены возле лестницы. В нем дедушка обращается к будущим жителям дома.

Приветствую всех. Пока вы это будете читать, я буду в том огромном голубятне на небе. Я просто хочу, чтобы вы знали, что я вас всех очень-очень люблю. Берегите себя. И всегда любите друг друга. Ваш старый папа,

– написал мужчина.

Как выглядит письмо из прошлого / Фото @jayrose_nufc

Автор видео добавляет, что записку нашли примерно 15 лет назад, но только недавно решили снять и опубликовать видео. Его бабушка была глубоко тронута, когда впервые увидела надпись.

В описании к публикации внук вспоминает, что дедушка имел голубятню в саду, был трудолюбивым человеком и очень любил свою семью.

Комментарии же под видео об этой истории были полны трогательности. "Довели меня до слез", "Просто замечательно, бесценно", "Это нельзя купить, просто нельзя, бесценный лучший подарок в мире", – писали люди.

К слову, не всегда найденные в старом жилье записки являются чем-то приятным или трогательным. Так, супруги из Вашингтона наоборот обнаружили загадочное предупреждение.