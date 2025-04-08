Как "залатать" дыру в натяжном потолке: простой и эффективный способ

Если натяжной потолок случайно порвался или на нем образовалась дыра, то не спешите расстраиваться, что придется полностью его менять. Это можно легко исправить своими руками.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @svit_natyzhnykh_stel.

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Как отремонтировать дыру в натяжном потолке

Если натяжной потолок повредился и на нем образовалась дыра, то это можно легко исправить своими руками. Так, сначала следует расшить потолок со стороны, которая ближайшая к повреждению. Изнутри с помощью двухстороннего скотча стоит стянуть потолок, чтобы отверстие было минимальным.

После этого пленку нужно снова натянуть и вернуть на место. Когда натяжной потолок снова надежно зафиксирована, можно чинить дыру.

Специалисты советуют взять специальную маскировочную пасту и нанести на отверстие тонким слоем. Чтобы закрепить результат, стоит взять обычный фен и подсушить замазанное место.

Достаточно лишь затереть пасту и дыра в натяжном потолке больше незаметна.

Как "залатать" натяжной потолок: смотрите видео

К слову, ранее мы рассказали, как правильно мыть натяжной потолок. Поскольку ПВХ-пленка – материал, который легко повредить, то мыть ее нужно крайне осторожно.