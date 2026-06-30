Без кондиционера и вентилятора: как охладить дом во время отключений света

В период летней жары отсутствие электроэнергии становится особенно серьезным испытанием. Без кондиционера и вентилятора температура в квартире может быстро подниматься, особенно если окна выходят на солнечную сторону. Впрочем, существует несколько простых способов, которые помогут сделать жилье прохладнее даже без электричества.

Практическими советами поделилось издание Euronews.

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Что делать, чтобы охладить дом во время отключений света?

Закройте окна днем

Если солнце светит прямо в окна, стоит закрыть жалюзи, роллеты или плотные шторы еще утром. Это поможет значительно уменьшить нагрев помещения и не допустить проникновения прямых солнечных лучей. Если есть возможность, лучше использовать наружные роллеты или маркизы – они задерживают тепло еще до того, как оно попадет в комнату.

Проветривайте только в прохладные часы

Открывать окна днем во время сильной жары не всегда полезно. Если на улице температура выше, чем в квартире, горячий воздух только быстрее нагреет помещение. Лучшее время для проветривания – поздний вечер, ночь или раннее утро, когда температура воздуха снижается.

Сведите к минимуму источники тепла

Даже без электричества в доме могут оставаться источники дополнительного тепла. По возможности стоит отказаться от использования газовой духовки или варочной панели в самые жаркие часы. Если нужно готовить еду, лучше делать это рано утром или вечером, когда температура ниже.

Пейте больше воды

Во время жары организм быстро теряет жидкость, поэтому важно регулярно пить воду, даже если вы не чувствуете сильной жажды. Специалисты также советуют избегать большого количества алкоголя и слишком сладких напитков, которые могут усугублять обезвоживание.



Что делать, чтобы охладить дом во время отключений света / Фото Unsplash

Ранее украинка, проживающая в Германии, поделилась еще одним интересным лайфхаком, который помогает ей пережить жару. Один из самых простых способов облегчить самочувствие – смочить полотенце прохладной водой и положить его на плечи, шею или запястья.

Что известно об аномальной жаре?