Процветают без особого ухода: 6 неприхотливых кустарников
- Шесть неприхотливых кустарников, которые не требуют много ухода: пузыреплодник, барбарис, таволга, бузина, цефалантус западный, самшит.
- Эти растения могут расти практически самостоятельно после периода укоренения, а также обладают декоративными свойствами.
Если вы ищете растения, которые не потребуют постоянного внимания, но в то же время будут украшением сада, обратите внимание на кустарники, которые прекрасно чувствуют себя даже в запущенном состоянии.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, после периода укоренения (2 – 3 года регулярного полива) они способны расти практически самостоятельно. Что это за растения, рассказываем далее.
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Пузыреплодник
Цветет весной белыми цветами и имеет декоративную отшелушивающуюся кору, особенно заметную зимой. Осенью появляются красные ягоды и бордовые листья. Не требует много воды или обрезки.
Барбарис
Выносливый и устойчивый к болезням. Имеет декоративные листья, которые осенью меняют цвет. Хорошо подходит для живой изгороди.
Таволга
Одно из самых простых в уходе растений. Обильно цветет, не требует обрезки, переносит различные климатические условия.
Бузина
Декоративные белые цветы и темные листья создают хороший контраст. Хорошо чувствует себя даже без ухода.
Цефалантус западный
Любит как сухую, так и влажную почву. Привлекает бабочек и мелких птиц благодаря шарообразным ароматным цветам.
Самшит
После укоренения становится чрезвычайно неприхотливым. Хорошо подходит для формирования бордюров.
Кстати, если вы не хотите хлопот с уходом за растениями, стоит быть осторожными с экзотикой.