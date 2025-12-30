Даже если не будет света: как весело провести Новый год во время блэкаута

В этом году многие украинцы готовятся встречать Новый год в непростых условиях: возможны массовые отключения электричества из-за российских обстрелов. Однако отсутствие света не означает конец праздничного настроения –наоборот, это может стать поводом для теплого, атмосферного и даже незабываемого празднования.

Как подготовиться к отключению света на Новый год – расскажет 24 Канал со ссылкой на Almanac.

Смотрите также Штраф за покупку елки: будьте внимательны

Как устроить невероятный праздник без света?

Подготовьте альтернативные источники света и тепла

Прежде всего позаботьтесь об источниках света, которые не зависят от электричества. Заряженные фонарики, LED-панели на батарейках или USB-лампы помогут создать уютную атмосферу без риска пожара, который может возникать из-за открытого огня.

Создайте праздничную атмосферу вручную

Когда привычные гирлянды и светильники не работают, на помощь приходят атмосферные идеи без электричества:

расставьте несколько свечей в безопасных подсвечниках;

используйте настольные игры или карточные развлечения – это сплачивает и создает праздничное настроение;

устройте чтение любимых новогодних историй или рассказы о прошедших праздниках;

рисование, изготовление новогодних открыток или декора – отличный способ занять детей и взрослых.

Тематические свечи и гирлянды на батарейках спасут праздничную атмосферу / Фото Unsplash

Оставайтесь на связи

Как пишет "Радио Люкс", даже в условиях отсутствия электричества, связь с родными и друзьями остается важной частью празднования. Обеспечьте достаточный уровень зарядки мобильных телефонов, планшетов и павербанков, чтобы не только осуществить новогодние звонки, но и использовать их как временный источник света или музыки.

Продумайте праздничное меню

Подготовьте новогодний стол заранее, учитывая возможные отключения электричества. Например, часть блюд можно приготовить заранее или выбрать те, не требующие подогрева, а салаты или холодные закуски держать в прохладном месте (балкон, холодная комната).



Приготовьте пищу, для которой не нужна электроэнергия / Фото Unsplash

Как вы видите, даже без света праздник можно сделать уютным и душевным. Важно не только быть готовым технически, но и ментально: сосредоточиться на общении, теплых историях, играх и положительных моментах в кругу семьи или близких.

Важно! В Украине во вторник, 30 декабря, в большинстве областей будут действовать графики отключения электроэнергии. Их вводят в результате российских атак на критическую инфраструктуру. Какими будут ограничения в Украине – читайте в материале.

Как стильно украсить елку?

На 2026 год эксперты рекомендуют использовать три палитры для новогодней елки:

изумруд + серебро + хрустальный,

снежно-белый,

глубокие оттенки красного и черного.

Также эксперты советуют присмотреться к нейтральным оттенкам, такие как бежевый и карамельный.