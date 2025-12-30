Даже если не будет света: как весело провести Новый год во время блэкаута
- Украинцы готовятся к празднованию Нового года без электричества, предлагая использовать фонарики, LED-панели и свечи для создания уютной атмосферы.
- Рекомендуется подготовить новогодний стол заранее и выбрать блюда, не требующие подогрева, а также поддерживать связь с родными с помощью заряженных телефонов и павербанков.
В этом году многие украинцы готовятся встречать Новый год в непростых условиях: возможны массовые отключения электричества из-за российских обстрелов. Однако отсутствие света не означает конец праздничного настроения –наоборот, это может стать поводом для теплого, атмосферного и даже незабываемого празднования.
Как подготовиться к отключению света на Новый год
Как устроить невероятный праздник без света?
- Подготовьте альтернативные источники света и тепла
Прежде всего позаботьтесь об источниках света, которые не зависят от электричества. Заряженные фонарики, LED-панели на батарейках или USB-лампы помогут создать уютную атмосферу без риска пожара, который может возникать из-за открытого огня.
- Создайте праздничную атмосферу вручную
Когда привычные гирлянды и светильники не работают, на помощь приходят атмосферные идеи без электричества:
- расставьте несколько свечей в безопасных подсвечниках;
- используйте настольные игры или карточные развлечения – это сплачивает и создает праздничное настроение;
- устройте чтение любимых новогодних историй или рассказы о прошедших праздниках;
- рисование, изготовление новогодних открыток или декора – отличный способ занять детей и взрослых.
- Оставайтесь на связи
Как пишет "Радио Люкс", даже в условиях отсутствия электричества, связь с родными и друзьями остается важной частью празднования. Обеспечьте достаточный уровень зарядки мобильных телефонов, планшетов и павербанков, чтобы не только осуществить новогодние звонки, но и использовать их как временный источник света или музыки.
- Продумайте праздничное меню
Подготовьте новогодний стол заранее, учитывая возможные отключения электричества. Например, часть блюд можно приготовить заранее или выбрать те, не требующие подогрева, а салаты или холодные закуски держать в прохладном месте (балкон, холодная комната).
Приготовьте пищу, для которой не нужна электроэнергия / Фото Unsplash
Как вы видите, даже без света праздник можно сделать уютным и душевным. Важно не только быть готовым технически, но и ментально: сосредоточиться на общении, теплых историях, играх и положительных моментах в кругу семьи или близких.
Важно! В Украине во вторник, 30 декабря, в большинстве областей будут действовать графики отключения электроэнергии. Их вводят в результате российских атак на критическую инфраструктуру. Какими будут ограничения в Украине – читайте в материале.
Как стильно украсить елку?
На 2026 год эксперты рекомендуют использовать три палитры для новогодней елки:
изумруд + серебро + хрустальный,
снежно-белый,
глубокие оттенки красного и черного.
Также эксперты советуют присмотреться к нейтральным оттенкам, такие как бежевый и карамельный.