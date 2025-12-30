Укр Рус
30 декабря, 15:12
3

Даже если не будет света: как весело провести Новый год во время блэкаута

Алена Гогунская
Основні тези
  • Украинцы готовятся к празднованию Нового года без электричества, предлагая использовать фонарики, LED-панели и свечи для создания уютной атмосферы.
  • Рекомендуется подготовить новогодний стол заранее и выбрать блюда, не требующие подогрева, а также поддерживать связь с родными с помощью заряженных телефонов и павербанков.

В этом году многие украинцы готовятся встречать Новый год в непростых условиях: возможны массовые отключения электричества из-за российских обстрелов. Однако отсутствие света не означает конец праздничного настроения –наоборот, это может стать поводом для теплого, атмосферного и даже незабываемого празднования.

Как подготовиться к отключению света на Новый год – расскажет 24 Канал со ссылкой на Almanac.

Как устроить невероятный праздник без света?

  • Подготовьте альтернативные источники света и тепла

Прежде всего позаботьтесь об источниках света, которые не зависят от электричества. Заряженные фонарики, LED-панели на батарейках или USB-лампы помогут создать уютную атмосферу без риска пожара, который может возникать из-за открытого огня.

  • Создайте праздничную атмосферу вручную

Когда привычные гирлянды и светильники не работают, на помощь приходят атмосферные идеи без электричества:

  • расставьте несколько свечей в безопасных подсвечниках;
  • используйте настольные игры или карточные развлечения – это сплачивает и создает праздничное настроение;
  • устройте чтение любимых новогодних историй или рассказы о прошедших праздниках;
  • рисование, изготовление новогодних открыток или декора – отличный способ занять детей и взрослых.

Тематические свечи и гирлянды на батарейках спасут праздничную атмосферу / Фото Unsplash

  • Оставайтесь на связи

Как пишет "Радио Люкс", даже в условиях отсутствия электричества, связь с родными и друзьями остается важной частью празднования. Обеспечьте достаточный уровень зарядки мобильных телефонов, планшетов и павербанков, чтобы не только осуществить новогодние звонки, но и использовать их как временный источник света или музыки.

  • Продумайте праздничное меню

Подготовьте новогодний стол заранее, учитывая возможные отключения электричества. Например, часть блюд можно приготовить заранее или выбрать те, не требующие подогрева, а салаты или холодные закуски держать в прохладном месте (балкон, холодная комната).


Приготовьте пищу, для которой не нужна электроэнергия / Фото Unsplash

Как вы видите, даже без света праздник можно сделать уютным и душевным. Важно не только быть готовым технически, но и ментально: сосредоточиться на общении, теплых историях, играх и положительных моментах в кругу семьи или близких.

Важно! В Украине во вторник, 30 декабря, в большинстве областей будут действовать графики отключения электроэнергии. Их вводят в результате российских атак на критическую инфраструктуру. Какими будут ограничения в Украине – читайте в материале.

Как стильно украсить елку?

На 2026 год эксперты рекомендуют использовать три палитры для новогодней елки:

  • изумруд + серебро + хрустальный,

  • снежно-белый,

  • глубокие оттенки красного и черного.

Также эксперты советуют присмотреться к нейтральным оттенкам, такие как бежевый и карамельный.