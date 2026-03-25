Чтобы розы пышно цвели летом, нужно сделать одну важную вещь в марте
- Для обильного цветения роз летом, в марте нужно их обрезать.
- Во время обрезки следует удалять старые, сухие, слабые и поврежденные ветви.
Чтобы летом розы обильно цвели, в марте нужно выполнить главную задачу. Эти растения нужно обрезать.
Хотя весной кажется, что растение еще "спит", на самом деле оно уже готовится к росту. Обрезка помогает розам быстрее развиваться и способствует обильному цветению. Об этом пишет Express.
Что сделать в марте, чтобы розы пышно цвели?
Садовник Уильям Митчелл советует не медлить и завершить обрезку в конце зимы или в начале весны – именно тогда розы лучше реагируют и активно пускают новые побеги.
Старые и сухие ветви только мешают: они забирают свет и питательные вещества, поэтому их следует убрать.
Во время обрезки удаляют все слабое, поврежденное и лишнее – так куст станет гуще и здоровее к лету.
Срез лучше делать чуть выше почки, которая "смотрит" наружу - тогда новые побеги будут расти правильно и куст не будет слишком загущенным.
Важно резать аккуратно, оставляя красивую форму, чтобы воздух свободно проходил внутри.
В начале сезона розы надо хорошо полить / Фото Pinterest
Как ухаживать за розами весной: 5 шагов
Весной розы нуждаются в базовом уходе, чтобы хорошо расти и обильно цвести. На самом деле они не так прихотливы, как кажется, но несколько простых шагов помогут избежать проблем в сезоне. Об этом пишет The Spruce.
Сначала нужно снять зимнее укрытие, когда уже нет морозов. Надо убрать мульчу, листья или солому, чтобы растение могло "дышать" и не прело.
Далее – обрезка.
После этого розы стоит подкормить. Подойдет любое универсальное удобрение – это поможет растению быстрее восстановиться после зимы и активно расти.
Также важно позаботиться о защите от болезней и вредителей. Весной можно обработать кусты специальными средствами, чтобы предотвратить грибковые инфекции и появление насекомых.
В начале сезона розы нужно хорошо полить, а затем поливать регулярно – примерно 1 – 2 раза в неделю.
Если придерживаться этих простых правил, розы быстро оживут после зимы и порадуют обильным цветением.
3 типа деревьев, которые нельзя белить весной
Весной многие белят деревья, чтобы защитить кору от солнца, морозов и вредителей. Но это подходит не всем.
Молодые деревья лучше не белить – их тонкая кора может пострадать от извести.
Также осторожно стоит относиться к косточковым деревьям (вишня, абрикос, персик) и декоративным – у них нежная кора, которую легко повредить.
Другие деревья надо белить осенью, а в конце зимы – только обновлять защиту. После апреля это уже почти не имеет смысла.
Белят ствол и нижние ветви в сухую погоду, используя известь или специальные краски – так кора меньше нагревается и не трескается.