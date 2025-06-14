7 вещей, которые никогда не стоит покупать для своего первого дома

В современных реалиях, когда жилье дорожает, а рынок недвижимости остается непредсказуемым, вполне вероятно, что ваш первый дом станет домом на дольше, чем планировалось.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, поэтому важно обставлять его так, чтобы он был одновременно уютным и гибким к изменениям. Каких ошибок лучше избегать при обустройстве первого жилья, рассказываем далее.

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Мебель, которая вам не нравится

Не стоит покупать вещи только потому, что они дешевые или временно удобные. Лучше пожить некоторое время без лишней мебели, чем тратить деньги на предметы, которые вас не радуют. Временные решения, например кухонные стулья вместо гостиных кресел, помогут сэкономить без ущерба для комфорта.

Слишком большие диваны и кресла

Лучше избегать массивной мебели, которую трудно вписать в другие помещения во время переезда. Лучше выбирать модели стандартного размера – диваны до 2,4 метра и кресла шириной до 0,9 метра.

Общие декоративные аксессуары

Аксессуары для дома должны отражать вашу индивидуальность. Не пытайтесь сразу заполнить все полки или стены вазами, картинами или мелким декором. Лучше позволить пространству развиваться со временем – покупайте вещи, которые вам действительно нравятся, и постепенно создавайте свою уникальную атмосферу.

С покупками для нового жилья не стоит спешить / Фото Pexels

Освещение "строительного класса"

На освещении не стоит экономить. Инвестиция в красивые и качественные светильники для главных помещений – это не только об эстетике, но и о комфорте. К тому же хорошее освещение способно повысить стоимость вашего дома в случае продажи. А если вы сильно привяжетесь к любимой люстре – ее всегда можно забрать с собой.

Кровать королевского размера

Если ваш первый дом – это временный вариант, лучше ограничиться кроватью меньшего размера. Она гибче, доступнее по стоимости, а в случае переезда легче найти ей новое место (например, в гостевой комнате).

Подходящие мебельные гарнитуры

Готовые комплекты мебели могут казаться удобным решением, но быстро надоедают. Вместо этого лучше постепенно собирать уникальные предметы, которые вам нравятся. Даже если они не сочетаются идеально – именно это и создает характер пространства.

Лишняя мебель для столовой

На этапе обустройства первого жилья достаточно лишь основного: обеденного стола и стульев. Остальное лучше добавлять со временем, исходя из вашего стиля жизни. Некоторые семьи со временем понимают, что им комфортнее принимать гостей на улице или что им не нужен сложный сервировочный набор.

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