Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, тому важливо обставляти його так, щоб він був водночас затишним і гнучким до змін. Яких помилок краще уникати під час облаштування першого житла, розповідаємо далі.

До теми Що варто знати перед купівлею житла, яке потребує ремонту: поради та поширені помилки

Меблі, які вам не подобаються

Не варто купувати речі лише тому, що вони дешеві або тимчасово зручні. Краще пожити деякий час без зайвих меблів, ніж витрачати гроші на предмети, які вас не радують. Тимчасові рішення, як-от кухонні стільці замість вітальних крісел, допоможуть зекономити без шкоди для комфорту.

Занадто великі дивани та крісла

Краще уникати масивних меблів, які важко вписати в інші приміщення під час переїзду. Краще обирати моделі стандартного розміру – дивани до 2,4 метра та крісла завширшки до 0,9 метра.

Загальні декоративні аксесуари

Аксесуари для дому мають відображати вашу індивідуальність. Не намагайтесь одразу заповнити всі полиці чи стіни вазами, картинами чи дрібним декором. Краще дозволити простору розвиватися з часом – купуйте речі, які вам дійсно подобаються, і поступово створюйте свою унікальну атмосферу.

З покупками для нового житла не варто поспішати / Фото Pexels

Освітлення "будівельного класу"

На освітленні не варто економити. Інвестиція у красиві і якісні світильники для головних приміщень – це не лише про естетику, а й про комфорт. До того ж гарне освітлення здатне підвищити вартість вашого дому в разі продажу. А якщо ви сильно прив’яжетесь до улюбленої люстри – її завжди можна забрати із собою.

Ліжко королівського розміру

Якщо ваш перший дім – це тимчасовий варіант, краще обмежитися ліжком меншого розміру. Воно гнучкіше, доступніше за вартістю, а в разі переїзду легше знайти йому нове місце (наприклад, у гостьовій кімнаті).

Відповідні меблеві гарнітури

Готові комплекти меблів можуть здаватися зручним рішенням, але швидко набридають. Натомість краще поступово збирати унікальні предмети, які вам подобаються. Навіть якщо вони не поєднуються ідеально – саме це і створює характер простору.

Зайві меблі для їдальні

На етапі облаштування першого житла достатньо лише основного: обіднього столу та стільців. Решту краще додавати з часом, виходячи з вашого стилю життя. Деякі сім’ї з часом розуміють, що їм комфортніше приймати гостей на вулиці або що їм не потрібен складний сервірувальний набір.

До речі, щоб зміна житла не перетворилася на хаос, є 4 лайфхаки для комфортного переїзду.