Как быстро и эффективно почистить душевую лейку уксусом: пошаговая инструкция

Вы заметили, что напор воды в душе стал слабее или струя неравномерная? Вероятная причина - загрязнение душевой лейки известковым налетом.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, со временем минералы из водопроводной воды оседают в отверстиях распылителя, что снижает эффективность подачи воды. Но есть хорошая новость: эту проблему легко устранить в домашних условиях, не прибегая к помощи мастеров. Как это сделать, рассказываем далее.

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Как очистить душевую лейку

Для того, чтобы самостоятельно отмыть душевую лейку, подготовьте белый дистиллированный уксус, пластиковый пакет (размер зависит от душевой лейки), резинку или завязку, старую зубную щетку или мягкую ткань, полотенце или тряпку.

Далее есть несколько способов мытья. Первый – очистка без снятия душевой лейки. Этот метод подойдет, если ваша лейка не снимается или вы просто не хотите ее откручивать.

Для этого:

Приготовьте пакет с уксусом.

Налейте уксус в полиэтиленовый пакет – достаточно, чтобы полностью погрузить душевую лейку.

Закрепите пакет на лейке

Осторожно погрузите душевую лейку в уксус, надев пакет сверху. Надежно зафиксируйте пакет резинкой или завязкой

Оставьте на час. За это время уксус растворит минеральные отложения.

Снимите пакет, откройте воду на несколько минут, чтобы вымыть уксус и налет. Протрите внешние части лейки тканью.

Как вымыть душевую лейку: смотрите видео

Второй способ – очистка съемной душевой лейки. Если ваша лейка легко откручивается, очистить ее еще проще. В таком случае:

Снимите лейку. Открутите ее от шланга или настенного крепления.

Замочите в уксусе. Поместите лейку в миску с белым уксусом. Оставьте на несколько часов.

Очистите вручную. Используя старую зубную щетку или мягкую ткань, тщательно удалите оставшийся налет,.

Промойте лейку под проточной водой, чтобы полностью смыть уксус.

Прикрутите ее обратно и включите воду, чтобы проверить поток.

Как часто следует чистить душевую лейку

Частота очистки зависит от жесткости воды в вашей местности.

При жесткой воде это стоит делать раз в месяц. При мягкой воде – каждые 2 – 3 месяца.

Регулярная очистка помогает не только поддерживать стабильный напор воды, но и сохранять гигиену, предотвращая развитие бактерий во влажной среде.

Кстати, если кажется, что ваша душевая лейка совсем вышла из строя, не спешите ее выбрасывать. Возможно, ее можно починить всего за 1 минуту.