Плетеная мебель добавляет интерьеру легкости и уюта, особенно если вы хотите создать атмосферу отпуска, пляжа или просто спокойствия. Но чтобы она оставалась привлекательной с годами, нужно знать, как правильно ее чистить и ухаживать.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, плетение – это не материал, а техника, которую используют для изделий из натуральной лозы, ротанга или синтетических смол. Все нюансы ухода за такой мебелью, рассказываем далее.

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Как почистить плетеную мебель?

Смешайте несколько капель моющего средства с 2 – 3 стаканами воды. Важно не замачивать мебель – используйте только пену.

Окуните щетку в пену и осторожно пройдитесь по загрязнениям. Вытрите остатки мыла влажной микрофибровой тканью.

Чистите мебель по секциям – примерно по 15 сантиметров, чтобы избежать деформаций при высыхании. Сушите на открытом воздухе или перед вентилятором. Ни в коем случае не садитесь на влажную мебель – это может ее испортить.

Как удалить плесень и грибок?

Плетеная мебель, особенно из натуральной лозы, чувствительна к влаге, поэтому со временем может появиться плесень. Однако не используйте агрессивные средства или отбеливатель. Лучше приготовьте раствор из 1 части уксуса и 4 частей воды. Протрите микрофиброй пораженные участки, а затем – влажной тряпкой без мыла. Опять же, важно избегать чрезмерного увлажнения.

Плетеную мебель важно не увлажнять чрезмерно / Фото Freepik

Что делать с запахом влаги?

Затхлый запах обычно связан с плесенью или общей сыростью. Используйте уксусный раствор, а после высыхания посыпьте мебель пищевой содой. Когда запах выветрится, пропылесосьте остатки.

Сезонный уход

Дважды в год протирайте чистую сухую мебель тканью, смоченной в лимонном масле. Это придает блеск и защищает волокна. Но избегайте лимонного масла на белой мебели – оно может вызвать пожелтение.

К теме, перед использованием важно очищать не только плетеные изделия, но и мыть уличную мебель из различных материалов.