Сорняки не любят такого соседства: чем засадить клумбу осенью

Почему засадить клумбу осенью, чтобы не росли сорняки / Коллаж 24 Канала
За зиму свободное место на клумбе быстро зарастает сорняками. Чтобы реже прибегать к прополке, его можно засадить низкорослыми многолетниками. Со временем они образуют плотный зеленый ковер, а в сезон украсят участок цветами.
Как отмечают эксперты Ideal Home, осень идеально подходит для посадки многих выносливых многолетников, а в некоторых случаях – и для посева семян.
Как почвопокровные растения сдерживают сорняки?
Растущие, они покрывают поверхность земли и затеняют ее. Из-за этого семенам сорняков сложнее прорастать, а молодым нежелательным растениям – развиваться. Специалисты отмечают: пока посадки не сомкнулись, прополка остается необходимой.
Поэтому семена, посеянные осенью, не обеспечат сплошного защитного покрова уже в начале весны. Особенно тщательно перед посадкой нужно удалить корневища пырея и других многолетних сорняков. Уже сформировавшиеся агрессивные растения способны пробиваться сквозь декоративные посадки.
Какие растения создадут плотный покров из цветов?
- Флокс шиловидный. Образует низкие вечнозеленые подушки, которые весной покрываются розовыми, белыми или сиреневыми цветами. Ему подойдет солнечный участок с водопроницаемой почвой. Для сохранения признаков конкретного сорта удобнее использовать готовые саженцы или черенки. Видовые флоксы можно выращивать из семян, в том числе осенним посевом, но цветения обычно придется ждать до второго года.
- Мыльнянка базиликолистная. Этот многолетник образует раскидистый покров с мелкими розовыми цветами. Хорошо смотрится возле камней, на склонах и по краям клумб. Требует солнца и хорошо дренированной почвы, лучше всего – нейтральной или щелочной. Мыльнянку размножают семенами, но обязательная холодная стратификация требуется не для всех ее сортов.
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- Вероника простертая. Для создания низкого ковра стоит присмотреться именно к стелющимся видам вероники. Вероника простертая образует полувечнозеленый покров высотой около 15 сантиметров и цветет голубыми цветами. Ей нужны солнце и почва без застоя воды.
- Обриета. Один из самых эффектных вариантов для рокария, солнечного склона или края подпорной стенки. Весной ее зеленые подушки покрываются розовыми и фиолетовыми цветами. Растущая вширь, обриета закрывает свободную землю и затрудняет прорастание сорняков. Лучше всего чувствует себя на солнце, в легкой, хорошо дренированной почве. Застой воды, особенно зимой, может ей навредить, поэтому низины и участки с постоянно влажной почвой для нее не подходят.
Как подготовить участок к посадке?
Сначала удалите сорняки и разрыхлите почву. Для перечисленных солнцелюбивых растений особенно важно, чтобы после дождя не застаивалась вода. Не путайте осеннюю посадку саженцев с подзимним посевом.
Саженцам нужно время для укоренения, а условия прорастания семян зависят от вида и сорта. Общего правила "всем нужен холод" нет. Мелкие семена высевайте на глубину, указанную производителем. Весной аккуратно прополоть отмеченные места посева и следить, чтобы молодые растения не пересыхали.
Плотный декоративный ковер формируется постепенно. Наилучший результат дает сочетание очищенного участка, правильно подобранных растений и ухода, пока они разрастаются.
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