Сорняки не любят такого соседства: чем засадить клумбу осенью

Как отмечают эксперты Ideal Home, осень идеально подходит для посадки многих выносливых многолетников, а в некоторых случаях – и для посева семян.

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Как почвопокровные растения сдерживают сорняки?

Растущие, они покрывают поверхность земли и затеняют ее. Из-за этого семенам сорняков сложнее прорастать, а молодым нежелательным растениям – развиваться. Специалисты отмечают: пока посадки не сомкнулись, прополка остается необходимой.

Поэтому семена, посеянные осенью, не обеспечат сплошного защитного покрова уже в начале весны. Особенно тщательно перед посадкой нужно удалить корневища пырея и других многолетних сорняков. Уже сформировавшиеся агрессивные растения способны пробиваться сквозь декоративные посадки.

Какие растения создадут плотный покров из цветов?

Флокс шиловидный. Образует низкие вечнозеленые подушки, которые весной покрываются розовыми, белыми или сиреневыми цветами. Ему подойдет солнечный участок с водопроницаемой почвой. Для сохранения признаков конкретного сорта удобнее использовать готовые саженцы или черенки. Видовые флоксы можно выращивать из семян, в том числе осенним посевом, но цветения обычно придется ждать до второго года.

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Флокс образует низкие вечнозеленые подушки / Фото Unsplash

Мыльнянка базиликолистная. Этот многолетник образует раскидистый покров с мелкими розовыми цветами. Хорошо смотрится возле камней, на склонах и по краям клумб. Требует солнца и хорошо дренированной почвы, лучше всего – нейтральной или щелочной. Мыльнянку размножают семенами, но обязательная холодная стратификация требуется не для всех ее сортов.

Мыльнянка образует раскидистый покров с мелкими розовыми цветами / Фото Unsplash

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Вероника простертая. Для создания низкого ковра стоит присмотреться именно к стелющимся видам вероники. Вероника простертая образует полувечнозеленый покров высотой около 15 сантиметров и цветет голубыми цветами. Ей нужны солнце и почва без застоя воды.

Вероника образует полувечнозеленый покров высотой около 15 сантиметров / Фото Unsplash

Обриета. Один из самых эффектных вариантов для рокария, солнечного склона или края подпорной стенки. Весной ее зеленые подушки покрываются розовыми и фиолетовыми цветами. Растущая вширь, обриета закрывает свободную землю и затрудняет прорастание сорняков. Лучше всего чувствует себя на солнце, в легкой, хорошо дренированной почве. Застой воды, особенно зимой, может ей навредить, поэтому низины и участки с постоянно влажной почвой для нее не подходят.

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Обриета покрывает свободную землю / Фото Unsplash

Как подготовить участок к посадке?

Сначала удалите сорняки и разрыхлите почву. Для перечисленных солнцелюбивых растений особенно важно, чтобы после дождя не застаивалась вода. Не путайте осеннюю посадку саженцев с подзимним посевом.

Саженцам нужно время для укоренения, а условия прорастания семян зависят от вида и сорта. Общего правила "всем нужен холод" нет. Мелкие семена высевайте на глубину, указанную производителем. Весной аккуратно прополоть отмеченные места посева и следить, чтобы молодые растения не пересыхали.

Плотный декоративный ковер формируется постепенно. Наилучший результат дает сочетание очищенного участка, правильно подобранных растений и ухода, пока они разрастаются.