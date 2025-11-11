Если света нет часами: что положить в холодильник, чтобы продукты не портились
- Чтобы продукты не портились во время отключения электроэнергии, следует положить мешки со льдом или замороженные пакеты с водой в холодильник или морозильник.
- Скоропортящиеся продукты, такие как мясо, рыба и молочные изделия, нужно употребить или переработать до повышения температуры в холодильнике выше 4 градусов.
Из-за частых отключений электроэнергии многие украинские семьи сталкиваются с проблемой защиты продуктов в холодильнике и морозильной камере. Эксперты отмечают: правильное обращение с продуктами во время отсутствия питания - это не только вопрос экономии, но и безопасности для здоровья.
Что положить в холодильник, чтобы продукты не портились – расскажет 24 Канал со ссылкой на FoodSafety.gov.
Что делать сразу после отключения?
Если выключили свет – не открывайте дверцу холодильника и морозильника без надобности: холодный воздух выходит, и продукты быстрее портятся. Если знаете, что света не будет дольше 4 часов, закиньте в холодильник или морозильник:
- мешки со льдом,
- или замороженные пакеты с водой.
Это поможет поддержать низкую температуру. Как пишет Food Standards Agency, пища может оставаться безопасной:
- 48 часов для морозильной камеры: если она полная и дверца не открывалась,
- около 24 часов: если камера наполовину заполнена.
Какие продукты стоит употребить или приготовить быстро?
- Скоропортящиеся продукты – мясо, рыба, бульоны, молочные изделия, яйца, готовые блюда – надо употребить или переработать до того, как температура в холодильнике поднимется выше 4 градусов.
- Твердые сырые продукты, консервы, цельные овощи и фрукты – менее рискованные, но все равно следует оценивать их состояние.
Что положить в холодильник, чтобы продукты не портились / Фото Unsplash
Что следует иметь готовым заранее?
Подготовьте термометр для холодильника: это позволит отслеживать, когда температура в холодильнике становится опасной. Заранее заморозьте воду в пластиковых пакетах или купите пакеты-гели: они станут временным охладителем.
Можно ли подключать холодильник к удлинителю?
- Ранее мы писали, что не все приборы подходят для того, чтобы подсоединять их к удлинителю.
- Удлинители предназначены для маломощных электроприборов, такие как смартфон или ноутбук. Однако они не рассчитаны на приборы с высоким потреблением энергии.