Что положить в холодильник, чтобы продукты не портились – расскажет 24 Канал со ссылкой на FoodSafety.gov.

Что делать сразу после отключения?

Если выключили свет – не открывайте дверцу холодильника и морозильника без надобности: холодный воздух выходит, и продукты быстрее портятся. Если знаете, что света не будет дольше 4 часов, закиньте в холодильник или морозильник:

мешки со льдом,

или замороженные пакеты с водой.

Это поможет поддержать низкую температуру. Как пишет Food Standards Agency, пища может оставаться безопасной:

48 часов для морозильной камеры: если она полная и дверца не открывалась,

около 24 часов: если камера наполовину заполнена.

Какие продукты стоит употребить или приготовить быстро?

Скоропортящиеся продукты – мясо, рыба, бульоны, молочные изделия, яйца, готовые блюда – надо употребить или переработать до того, как температура в холодильнике поднимется выше 4 градусов.

Твердые сырые продукты, консервы, цельные овощи и фрукты – менее рискованные, но все равно следует оценивать их состояние.



Что положить в холодильник, чтобы продукты не портились / Фото Unsplash

Что следует иметь готовым заранее?

Подготовьте термометр для холодильника: это позволит отслеживать, когда температура в холодильнике становится опасной. Заранее заморозьте воду в пластиковых пакетах или купите пакеты-гели: они станут временным охладителем.

Можно ли подключать холодильник к удлинителю?