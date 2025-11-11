Що покласти до холодильника, щоб продукти не псувалися – розкаже 24 Канал з посиланням на FoodSafety.gov.
Що робити одразу після відключення?
Якщо вимкнули світло – не відкривайте дверцята холодильника та морозильника без потреби: холодне повітря виходить, і продукти швидше псуються. Якщо знаєте, що світла не буде довше ніж 4 години, закиньте в холодильник чи морозильник:
- мішки з льодом,
- або заморожені пакети з водою.
Це допоможе підтримати низьку температуру. Як пише Food Standards Agency, їжа може залишатися безпечною:
- 48 годин для морозильної камери: якщо вона повна і дверцята не відкривалися,
- близько 24 годин: якщо камера наполовину заповнена.
Які продукти варто спожити або приготувати швидко?
- Швидкопсувні продукти – м'ясо, риба, бульйони, молочні вироби, яйця, готові страви – треба спожити або переробити до того, як температура в холодильнику підніметься вище 4 градусів.
- Тверді сирі продукти, консерви, цільні овочі та фрукти – менш ризиковані, але все одно слід оцінювати їхній стан.
Що слід мати готовим наперед?
Підготуйте термометр для холодильника: це дозволить відстежувати, коли температура в холодильнику стає небезпечною. Заздалегідь заморозьте воду у пластикових пакетах або купіть пакети‑гелі: вони стануть тимчасовим охолоджувачем.
Чи можна підключати холодильник до подовжувача?
