Якщо світла немає годинами: що покласти до холодильника, щоб продукти не псувалися

Через часті відключення електроенергії багато українських родин стикаються з проблемою захисту продуктів у холодильнику та морозильній камері. Експерти наголошують: правильне поводження з продуктами під час відсутності живлення – це не лише питання економії, але й безпеки для здоров'я.

Що покласти до холодильника, щоб продукти не псувалися – розкаже 24 Канал з посиланням на FoodSafety.gov.

Що робити одразу після відключення?

Якщо вимкнули світло – не відкривайте дверцята холодильника та морозильника без потреби: холодне повітря виходить, і продукти швидше псуються. Якщо знаєте, що світла не буде довше ніж 4 години, закиньте в холодильник чи морозильник:

мішки з льодом,

або заморожені пакети з водою.

Це допоможе підтримати низьку температуру. Як пише Food Standards Agency, їжа може залишатися безпечною:

48 годин для морозильної камери: якщо вона повна і дверцята не відкривалися,

близько 24 годин: якщо камера наполовину заповнена.

Які продукти варто спожити або приготувати швидко?

Швидкопсувні продукти – м'ясо, риба, бульйони, молочні вироби, яйця, готові страви – треба спожити або переробити до того, як температура в холодильнику підніметься вище 4 градусів.

Тверді сирі продукти, консерви, цільні овочі та фрукти – менш ризиковані, але все одно слід оцінювати їхній стан.



Що слід мати готовим наперед?

Підготуйте термометр для холодильника: це дозволить відстежувати, коли температура в холодильнику стає небезпечною. Заздалегідь заморозьте воду у пластикових пакетах або купіть пакети‑гелі: вони стануть тимчасовим охолоджувачем.

