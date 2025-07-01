Вход в новую жизнь: как превратить старую дверь в дизайнерский шедевр

Новые двери стоят недешево, да и тратиться на них совсем не обязательно. В большинстве случаев достаточно немного усилий, чтобы обновить то, что уже есть в доме.

Так, реставрация дверей – это не только стильно, но и экономно. Собственным опытом и советами, как восстановить старые двери, поделилась с 24 Каналом девушка Надежда, которая делает ремонт своими руками.

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Почему во время ремонта не стоит сразу ставить новые двери?

Когда Надежда вместе с мужем стали владельцами старого домика, то сразу начали планировать ремонт. В первую очередь супруги думали поменять старые входные двери на новые, но впоследствии – отказались от этой идеи.

Как объяснила Надежда, говорится не об экономии, а практичность. Дело в том, что пока продолжаются ремонтные работы, то внутрь дома будут заносить немало строительных материалов. Неосторожными движениями можно повредить новые двери, поэтому лучше оставлять старые, пока продолжаются все внутренние работы.

Сейчас ремонт почти завершен, а старые двери уже начали надоедать. Однако не обязательно тратить кучу денег на новые входные двери, если можно обновить и отреставрировать старые.

Надежда заметила, что древесина на входной двери хорошо сохранилась и из недостатков была только старая облущенная краска. Поэтому решила их пока не выбрасывать, а подарить новую жизнь.



Входная дверь до реставрации / Фото, предоставлено 24 Каналу

Пошаговая инструкция – как отреставрировать старые двери?

Шаг 1. Снять старое покрытие

Перед тем, как восстанавливать двери, сначала их лучше снять с петель – так удобнее смывать старую краску и шлифовать древесину. Чтобы избавиться от старого покрытия, нужно нанести смывку СП-7, накрыть пленкой (для создания парового эффекта и легкого отслоения старого покрытия) и оставить это на 10 – 15 минут. Когда этот промежуток времени пройдет, то покрытие снять будет значительно легче и сделать это можно обычным шпателем.

Как выглядела дверь до реставрации: смотрите видео

Шаг 2. Избавиться от трещин и зашлифовать поверхность

На втором этапе следует хорошо осмотреть поверхность и проверить, есть ли повреждения или трещины. Если же такие есть, то от них можно легко избавиться с помощью шпаклевки по дереву. После того двери следует тщательно зашлифовать шлифовальным диском с зерном 60 – 80.



Подготовка дверей к покраске / Фото, предоставлено 24 Каналу

Шаг 3. Защитить древесину от вредителей

Поскольку входные двери изготовлены из натуральной древесины, то ее следует защитить от вредителей. Для этого нужно нанести слой защитного импрегната.

Надежда заметила, что во время реставрации во входной двери обнаружила гнездо осы-тесляра. Поэтому, чтобы такая ситуация больше не повторилась, избавилась от гнезда, отверстие замазала шпаклевкой, а всю древесину покрыла защитным слоем.



Входная дверь с защитным слоем от вредителей / Фото, предоставлено 24 Каналу

Шаг 4. Покраска дверей

Для отделки входной двери можно выбрать различные материалы. Надежда остановила свой выбор на лакобейце. Это покрытие не перекрывает структуру древесины, как краска, и все прожилки видно. Кроме того, лакобейц создает эффект лакового покрытия, а потому влага им уже не так "страшна".

Чтобы двери действительно имели красивый вид, Надежда нанесла 3 слоя лакобейца.

Важно! Надежда отметила, что после высыхания каждого слоя шлифовала поверхность шлифовальной бумагой с зернистостью 2000.



Двери после реставрации / Фото, предоставлено 24 Каналу

Шаг 5. Обновление фурнитуры

Надежда добавила, что сейчас ей осталось только выбрать новую фурнитуру для дверей, заменить старое стекло на матовое и обновить косяки.

Как видите, все можно восстановить, даже если ограниченный бюджет,

– отметила Надежда.

Двери до и после реставрации: сравните фото

Также Надежда заменила навес над входной дверью, а также начала красить деревянный фасад дома.



Восстановленные входные двери / Фото, предоставлено 24 Каналу



После дверей Надежда начала восстанавливать фасад дома / Фото, предоставлено 24 Каналу

К слову, Надежда также восстановила и межкомнатные двери. Девушка заметила, что в ванной комнате они очень узкие и высокие. Поэтому, подобрать новые оказалось очень сложно, а для раздвижного механизма – мало пространства.

Тогда же Надежда решила, что придется отреставрировать и двери в ванную комнату. Девушка снова нанесла смывку СП-7 и накрыла пленкой, чтобы старая краска отошла. С этими дверями это было сложнее делать, ведь на них было очень много слоев старой краски.



Реставрация старых дверей / Фото, предоставлено 24 Каналу

Древесина оказалась в очень хорошем состоянии, поэтому, зашлифовав поверхность, Надежда решила не красить двери, а нанести импрегнат.

Для справки. Импрегнат – это специальное средство для глубокой пропитки материалов, который защищает древесину от влаги, грибка, вредителей, ультрафиолета и других внешних воздействий. Он также как бы "усиливает" структуру древесины, раскрывает ее красоту и укрепляет ее.

Для своих дверей Надежда выбрала импрегнат цвета "Выбеленный дуб", который идеально подчеркнул структуру древесины и сделал ее приятной на ощупь. Наносили средство также в три слоя.



Отреставрированные двери в ванную комнату / Фото, предоставлено 24 Каналу

Таким же образом Надежда обновила старые косяки и порог, а после реставрации – заменила старое стекло на матовое, а также обновила фурнитуру.

Двери в ванную комнату до и после реставрации: сравните фото

К слову, ранее Надежда в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказала, как реставрировала новую мебель. Так, девушка своими руками восстановила старый обеденный стол и стулья, изготовленные около в 1970-х годах.