Случайная находка превратилась в идеальный двор: супруги вдохновили тысячи своим ремонтом

Супруги из США случайно наткнулись на закопанную каменную тропу прямо в своем дворе –и эта находка изменила все.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, их видео об этом открытии, опубликовано на канале в YouTube, быстро стало вирусным, набрав более 1,1 миллиона просмотров. Чем пара захватила внимание зрителей, рассказываем далее.

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Как пара ошеломила соцсети редизайном двора

В ролике пара делится моментом, когда на обычном газоне начали раскапывать мелкие камни, что случайно попадались под ногами. Впоследствии благодаря этому обнаружили несколько больше – полностью вросшую в землю каменную дорожку.

Мы никогда не задумывались над этими мелкими камнями в траве. А оказалось – там целая тропа,

– говорит женщина в видео.

Однако, к сожалению, оказалось, что тропинка никуда не вела. Именно это и стало толчком к дальнейшим преобразованиям. Пара решила создать место для отдыха и начала проект с костра своими руками.

Как открытие дорожки преобразило двор: смотрите видео

Работы продолжались несколько часов. Они вручную сняли дерн, выровняли участок, проложили барьер от сорняков, уложили бордюры и засыпали все речным камнем. Впоследствии установили декоративное освещение – столбы с гирляндами в кашпо, забетонировали основы, добавляли землю и высадили цветы. Закончили они пространство деталями – крючками и фонариками на солнечных батареях.

Этот небольшой семейный проект захватил соцсети, ведь доказал, что для создания красивого пространства не всегда нужен большой бюджет или опыт строителя. Достаточно энтузиазма, креативности и желания сделать свой дом особенным.

К слову, похожие неожиданные открытия случаются не так редко. Недавно домовладелец обнаружил в 145-летнем доме скрытые элементы.