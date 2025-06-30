Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, їхнє відео про це відкриття, опубліковане на каналі у YouTube, швидко стало вірусним, набравши понад 1,1 мільйона переглядів. Чим пара захопила увагу глядачів, розповідаємо далі.

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Як пара приголомшила соцмережі редизайном подвір'я

У ролику пара ділиться моментом, коли на звичайному газоні почали розкопувати дрібне каміння, що випадково траплялося під ногами. Згодом завдяки цьому виявили дещо більше – повністю врослу в землю кам’яну доріжку.

Ми ніколи не замислювались над цими дрібними камінцями в траві. А виявилось – там ціла стежка,

– каже жінка у відео.

Проте, на жаль, виявилося, що стежка нікуди не вела. Саме це й стало поштовхом до подальших перетворень. Пара вирішила створити місце для відпочинку й розпочала проєкт з вогнища своїми руками.

Як відкриття доріжки перетворило двір: дивіться відео

Роботи тривали кілька годин. Вони вручну зняли дерен, вирівняли ділянку, проклали бар’єр від бур’янів, уклали бордюри та засипали все річковим камінням. Згодом встановили декоративне освітлення – стовпи з гірляндами в кашпо, забетонували основи, додавали землю та висадили квіти. Закінчили вони простір деталями – гачками та ліхтариками на сонячних батареях.

Цей невеликий сімейний проєкт захопив соцмережі, адже довів, що для створення красивого простору не завжди потрібен великий бюджет чи досвід будівельника. Достатньо ентузіазму, креативності й бажання зробити свій дім особливим.

До слова, схожі неочікувані відкриття трапляються не так рідко. Нещодавно домовласник виявив у 145-річному будинку приховані елементи.