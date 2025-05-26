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26 мая, 12:38
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Почему в ванной комнате быстро появляется плесень

Анжелика Байбак
Основні тези
  • Плесень в ванной комнате может вызвать проблемы со здоровьем и повредить материалы, поэтому с ней нужно быстро бороться.
  • Плесень может появляться по многим причинам, главная из которых – высокий уровень влажности.

Ванная комната, наверное, больше всего страдает от появления плесени. Однако кроме влаги есть и другие причины, почему появляется плесень.

Почему ванная комната больше всего страдает от плесени и почему она так быстро появляется – объясняет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Почему появляется плесень

Плесень не только портит эстетический вид в ванной комнате, но и может существенно повлиять на здоровье. Так, специалисты отмечают, что плесень может провоцировать:

  • насморк, кашель или странные хрипы,
  • симптомы астмы,
  • различные респираторные инфекции,
  • головные боли,
  • раздражение глаз или кожи,
  • аллергические реакции.

Кроме того, плесень также может уничтожать различные материалы. К примеру, плесень может полностью уничтожить древесину или испортить гипсокартон.


С плесенью в ванной комнате нужно бороться / Фото Freepik

В общем, специалисты выделяют несколько причин появления плесени в ванной комнате:

  • Плохая вентиляция или ее отсутствие

Не стоит даже и говорить, что в ванной комнате очень высокий уровень сырости. Если вентиляция будет плохой или вовсе отсутствует, то это идеальные условия для роста плесени на плитке или гипсокартоне. Горячая вода увеличивает влажность комнаты, и если ванную комнату не проветривать, то конденсат будет способствовать появлению плесени. Поэтому, вентиляция или регулярное проветривание смогут снизить риск появления плесени.

  • Трещины

Трещины в шпаклевке или в затирке между плиткой также могут способствовать появлению плесени. Дело в том, что через трещины в материалах влага может задерживаться на долгое время, а это – идеальные условия для появления плесени.

  • Мокрые вещи

Если в ванной комнате постоянно хранить мокрые вещи, то появление плесени – лишь вопрос времени. Мокрые полотенца или коврик является комфортной средой для прорастания спор плесени.

  • Отсутствие уборки

Регулярная уборка позволяет минимизировать появление плесени. Если же в ванной комнате редко убирать, не чистить душевую лейку или смеситель раковины, то это может быть еще одной причиной появления плесени.


Почему появляется плесень / Фото Freepik

  • Затопление

Если вас затопили соседи, то плесень может появиться именно из-за этого. Высокий уровень влаги способствует росту спор, поэтому после затопления следует тщательно просушить все комнаты, особенно – ванную.

  • Неправильно уложенная плитка

Как ни странно, но если плитку положить неправильно, то это также может быть причиной появления плесени. Под плиткой может задерживаться влага, а потому плесень будет появляться очень быстро.

  • Протекание

Протечки в ванной комнате также может быть причиной появления плесени. Любое протекание под раковиной, унитазом, вокруг душа или ванной создает комфортные условия для прорастания микроорганизмов.

  • Плохая герметизация окон

Если окна ванной комнаты имеют плохую герметизацию, то капли дождя или снег могут попадать внутрь. Опять же, это создает условия для роста плесени.

К слову, ранее 24 Канал рассказывал, как народными средствами избавиться от плесени в квартире. Кроме того, некоторые из средств защищают от появления новой плесени.